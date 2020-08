Vorfreude auf dem Spargelhof: „esskultur Markt“ kommt auch nach Kremmen

Kremmen

Liebhaber kulinarischer Köstlichkeiten kommen immer, am Wochenende vom 30. Oktober bis zum 1. November jedoch ganz besonders auf dem Spargelhof Kremmen auf ihre Kosten. Dann nämlich macht der “ esskultur Markt“ Station auf dem Gelände des Spargelhofes. „Ursprünglich wollten wir in diesem Jahr ein großes Bienenfest auf die Beine stellen“, erzählt Spargelhofsprecherin Beate Gebauer. Corona habe diese Pläne durchkreuzt, doch die Veranstalter, mit denen der Spargelhof zusammenarbeitet, stellten als Plan B den Streetfoodmarkt auf die Beine, den sie ab dieser Woche in verschiedenen Orten Oberhavels aufleben lassen.

„Das Konzept gefiel uns richtig gut – es geht um gutes Essen und darum, etwas zu erleben. Das passt genau zum Spargelhof. Wir haben hier den Platz dafür und rundherum noch weitere Angebote“, so Gebauer. „Auch zeitlich passt das prima: Der Streetfoodmarkt findet an unserem letzten Kürbiswochenende statt, bevor es in die Gänsesaison geht.“

Von Nadine Bieneck