Flatow

Um 7.53 Uhr gab es bereits den Anruf: „Wir sind startklar“, sagte Felicitas Backhaus in den Telefonhörer. Sie hatte mit Isabell Nikoleit, Yvonne Müller und Felicitas Kuhl am Vormittag das Sagen im Wahllokal in Flatow.

Erste Wählerin in Flatow: Natja Guse warf um 8.02 Uhr den Stimmzettel in die Urne. Quelle: Sebastian Morgner

Erste Wählerin war Natja Guse. Um 8.02 Uhr wanderte der Zettel in die Wahlurne.

Von Sebastian Morgner