Die Kremmener Stadtverordneten haben sich am Donnerstagabend in ihrer Sitzung mit der Situation im Wald- und Seegut befasst. Der Zugang zum Strand an der Seelodge ist nur noch möglich, wenn Rettungspersonal vor Ort ist. Zwar sichern die Kommunalpolitiker dem Betreiber Robert Baumgart für die Finanzierung von Rettungsschwimmern auf dem Gelände 4000 Euro für die laufende Saison zu. Die aber sind mit Bedingungen verknüpft. Sie fordern pro Woche fünf Badetage sowie einen ermäßigten Eintrittspreis für Kremmener. Außerdem soll das Geld in zwei Monatsraten gezahlt werden.

Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion UWG/LGU-SPD eingebracht. Eine knappe Mehrheit stimmte dafür. Es gab acht Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Ursprünglich hatte die Verwaltung in ihrem Antrag von vier Badetagen pro Woche gesprochen. Irritiert über den UWG/LGU-SPD-Antrag zeigte sich Lukas Neumann ( CDU). Er fragte Ricky Schlichting (SPD), ob man sich im Ortsbeirat am Montagabend nicht darauf verständigt habe, sich erst noch mit dem Betreiber an einen Tisch zu setzen. Ricky Schlichting war es, der die Idee am Montag in den Raum geworfen hatte – nun war er es, der den neuen Antrag seiner Fraktion mit den weiterreichenden Forderungen miteingereicht hatte. „Ich finde es schwierig, noch mal eine andere Forderung zu stellen“, so Lukas Neumann.

Ganz allgemein herrscht Unzufriedenheit über die Situation im Wald- und Seegut. Das ist bereits am Montag im Ortsbeirat deutlich geworden. Dazu gehört, dass die Öffnungszeiten recht kurzfristig und wetterabhängig bekannt gegeben würden. Auch, dass früh morgens oder am späteren Abend der Zugang zum Strand nicht mehr möglich sei. Es sei ein Unding, dass nun bestimmt werde, wann gebadet werden könne“, so Arthur Förster (UWG/LGU) über das Privatgelände, auf dem sich der Strand befindet.

Die Gesamtsituation sei unbefriedigend, sagte Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). Man müsste aber aus dem Schlechten das Gute rausholen. Die Badetage je nach Witterung festzulegen, funktioniere so nicht, da sei es kein Wunder, wenn die Gäste ausblieben. Für 2021 bestehe dringender Handlungsbedarf, und darum müsse sich die Verwaltung kümmern. Koop habe den Eindruck, „dass der Badegast nicht mehr erwünscht ist. Ich möchte mich ungern als Kremmener vom See abschneiden lassen.“ Es müsse auch recherchiert werden, ob an anderer Stelle eine Badestelle geschaffen werden könne.

Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) widersprach Eckhard Koop. Er glaube nicht, dass an der Seelodge die Badegäste nicht erwünscht seien. Er denke schon, dass der Betreiber etwas für die Kremmener übrig habe. Er kritisierte aber auch, dass in der Diskussion das Haftungsthema überhaupt keine Rolle spielte. Nach einem Gerichtsurteil wurde eine Kommune schuldig gesprochen, nachdem ein Mädchen einen Badeunfall hatte. Wegen der Bauten am See müsse die Kommune einen Bademeister stellen. Laut Bürgermeister habe die Frage im Raum gestanden, ob er selbst oder die Stadtverordneten die Verantwortung für den Strandbetrieb übernehmen würden. Busse habe das abgelehnt. „Wer würde denn die Hand heben, um für die Badegäste die Verantwortung zu übernehmen?“, fragte er in die Runde.

Eckhard Koop sagte, dass man 2021 wieder vor dem selben Problem stünde, und er sagte, dass es im Seelodge-Vertrag, es gibt einen Erbbaupachtvertrag, Ansatzpunkte gebe, gemeinschaftlich eine Lösung zu finden.

Von Robert Tiesler