Weihnachten 2020: Diese Gottesdienste finden in Kremmen und Oberkrämer statt

Kremmen/Oberkrämer

Rappelvolle Kirchen wie sonst üblich wird es dieses Jahr nicht geben. Viele Gemeinden haben sich Alternativen überlegt, es wurde viel geplant und teilweise immer wieder nachjustiert. In Oberkrämer und Kremmen sowie den Ortsteilen finden mit Stand von Montag nun folgende Veranstaltungen statt.

Hoffnung auf trockenes Wetter

Kremmen: Für alle Gottesdienste in Kremmen und den Ortsteilen gilt, dass auch im Freien eine Mund-Nasenbedeckung getragen wird, abstand gehalten und nicht gesungen wird. „Leider müssen auch alle stehen“, sagt Matthias Dill. Dafür werden aber auch alle Veranstaltungen so kurz wie möglich gehalten. „Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es nicht in Strömen regnen.“ Anmeldungen vorab waren nicht erforderlich. Auf dem Marktplatz wird es an Heiligabend um 17 Uhr ein Krippenspiel geben. Außerdem spielt der Posaunenchor. Folgende Gottesdienste sind Heiligabend in den Ortsteilen von Kremmen geplant: Sommerfeld, 15 Uhr, vor der Kirche. Staffelde, 15 Uhr, vor der Kirche. Groß-Ziethen, 17.30 Uhr, hinter der Kirche. Beetz, 22 Uhr, hinter der Kirche, mit Blockflötenensemble. Am 26. 12. gibt es noch einmal Gottesdienst in Sommerfeld, 10 Uhr, aber in der Kirche, ebenfalls mit Blockflötenmusik. Der Heiligabend-Gottesdienst auf dem Sportplatz in Flatow ist abgesagt. Dafür ist aber die Kirche von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr offen für ein stilles Gebet und festlich geschmückt. Die Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen.

Unter freiem Himmel

Oberkrämer: Pfarrer Thomas Hellriegel informiert darüber, dass sämtliche Gottesdienste unter freiem Himmel stattfinden. Es gilt Maskenpflicht und das Abstandsgebot, außerdem darf nicht gesungen werden. Dafür spielt ein Bläserensemble. Alle Teilnehmer müssen sich in eine Liste eintragen. Bärenklau, 17.30 Uhr, vor der Kirche. Eichstädt, 16.30 Uhr vor der Kirche. Schwante, 17.30 Uhr, auf der Festwiese. Vehlefanz, 16.30 Uhr, auf dem Dorfplatz. Die Gottesdienste in Bötzow und Marwitz sind abgesagt.

Von Wiebke Wollek