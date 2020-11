Sommerfeld

Die Sana-Klinkenin Sommerfeld haben sich in diesem Jahr erstmals an der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ der Samariter beteiligt. Dabei geht es darum, Geschenkpakete zu packen, die dann an Kinder geschickt werden, die in ärmeren Gegenden leben, vor allem gehen die Pakete nach Osteuropa oder auf den Balkan.

Weihnachten im Schukarton aus Sommerfeld. Stephanie Frank hat in der Sana-Klinik gesammelt. Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Durch Sach- und Geldspenden konnten insgesamt 50 Schuhkartons für Kinder mit Spielzeug, Schulmaterialien, Kleidung sowie etwas Süßem befüllt werden. „Darüber hinaus werden voraussichtlich noch mindestens 195 Euro an Spenden überreicht“, teilte Klinik-Pressesprecher André Puchta mit. Stephanie Frank hat die Päckchen am Donnerstagmittag in einen Transporter gelegt und sie zur Sammelstation gefahren.

Von Robert Tiesler