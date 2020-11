Kremmen

Ulrike Schmidt von der Kremmener Papierwerkstatt nimmt auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ teil. Am Donnerstag, 12. November, von 11 bis 17 Uhr können Geschenke im Laden in der Berliner Straße 7 abgegeben werden, teilte sie mit.

Seit 25 Jahren gibt es die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum. Weltweit freuen sich inzwischen mehr als 150 Millionen Kinder über einen Schuhkarton. Empfohlen wird für so ein Paket eine Mischung aus verschiedenen Geschenken. Das können Kleidung, ein Kuscheltier, Hygieneartikel oder originalverpackte Süßigkeiten sein, außerdem Schulmaterialien und persönliche Grüße. Nicht rein dürfen gebrauchte Gegenstände, Obst und Gemüse, Lebensmittel mit pflanzlichen Füllungen, Medikamente, jegliche Literatur oder Bargeld.

Die Pakete gehen an bedürftige Kinder in Osteuropa und in den Balkan, zum Beispiel nach Polen, Rumänien, Lettland oder Nordmazedonien. Seit 1993 wurden weltweit bereits mehr als 178 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht.

Infos zur Aktion und Packregeln: www.die-samariter.org.

Von MAZonline