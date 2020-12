Weihnachten in Oberhavel: Altenpflegerin Birgit Niese ist auf alles eingestellt

Kremmen

Altenpflegerin Birgit Niese vom Ambulanten Pflegeteam Kremmen hat am Heiligabend Spätschicht und ist von 14.30 bis 19.30 Uhr unterwegs, um pflegebedürftige Senioren mit Medikamenten zu versorgen. Dafür fährt sie entweder zu den Patienten nach Hause oder besucht sie in ihren Wohngruppen. Ungefähr 20 werden es an diesem Nachmittag und Abend sein. Birgit Niese, die in Fehrbellin zu Hause ist, muss eine Menge Kilometer zurücklegen, ihr Gebiet reicht über Schwante, Vehlefanz, Groß-Ziethen, Flatow, Sommerfeld und Beetz.

Immer gute Laune bei der Arbeit

„Ich bin nun seit 18 Jahren in der Pflege tätig, freue mich natürlich auch, wenn ich zu Weihnachten frei habe, aber übernehme auch gerne die Schicht, dieses Jahr sind es alle drei Weihnachtstage“, sagt die 50-Jährige. „Aber ich bin mit guter Laune bei der Arbeit. Denn dann vergeht die Zeit auch schneller, als bei schlechter Laune“, findet die Pflegerin. „Ich bin auf alles gefasst, was mich dieses Jahr erwartet. Es könnte sein, dass manche Senioren traurig sind, weil die Familie wegen Corona nicht da sein kann. Da werde ich dann ein wenig trösten.“ Nach Feierabend wartet schon ihre Tochter und der zweijährige Enkel. „Darauf freue ich mich sehr.“

Von Wiebke Wollek