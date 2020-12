Weihnachtsschmaus aus Kremmen: Auf dem Spargelhof gibt es die Gans zum Mitnehmen

Kremmen

„Gans anders“ als sonst verläuft in diesem Jahr die Gänsezeit auf dem Spargelhof Kremmen. Auf das edle Fleisch, das für viele in der Weihnachtszeit einfach nicht fehlen darf, müssen Feinschmecker trotzdem nicht verzichten. Auch wenn das Restaurant für Gäste geschlossen ist, wird in der Küche fleißig gebrutzelt. Das leckere Geflügel kann auf dem Spargelhof vorbestellt und abgeholt werden. An Wochenenden liefert das Gänsetaxi bequem bis nach Hause – mit Aufpreis von zehn Euro und ab einem Mindestbestellwert von 135 Euro.

Wenn die Gans auf dem Tisch steht, duftet alles nach Weihnachten – auch schon in der Adventszeit. Quelle: Sebastian Morgner

Neben den frischen oder tiefgefrorenen Gänsen gibt es noch ein besonderes Angebot, welches stundenlanges Vorbereiten in der Küche erspart: Die „Gans fix und fertig“. Sie wird so vorbereitet, dass sie zu Hause nur noch für eine halbe Stunde im Ofen fertig garen muss. Auf einem Handzettel ist alles Schritt für Schritt erklärt, sodass das Gelingen eine sichere Sache ist. Dazu können als Beilagen je nach Wunsch eine braune Bratensauce, Rotkohl, Grünkohl und Kartoffelklöße bestellt werden. Wenn die Gans dann aus dem Ofen kommt, duftet es schnell im ganzen Haus wie an einem der Weihnachtsfeiertage. Und warum sollte man sich dieses festliche Erlebnis nicht schon zur Adventszeit gönnen, wo doch dieses Jahr schon keine großen Weihnachtsmärkte oder Adventskonzerte stattfinden, auf denen man normalerweise auf die schönste Zeit im Jahr einstimmt.

Zu Hause muss die Gans nur nochmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Quelle: Sebastian Morgner

Die Gans gibt es in verschiedenen Portionsgrößen – für die ganze Familie oder auch für den einzelnen Teller. Es gibt ganze große oder kleine Gänse sowie halbe und Viertelgänse. Bestellt wird ganz unkompliziert über den Online-Shop. Das Angebot gilt von mittwochs bis sonntags zwischen 8 und 18 Uhr. Die Kremmener Freilandenten sind so beliebt, dass sie bereits ausverkauft sind.

Info Bestellung unter https://shop.spargelhof-kremmen.de/

Von Wiebke Wollek