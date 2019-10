Wieder illegalen Müll gefunden – diesmal Holz und Pappe

Staffelde

Die Müllsichtungen in der Region nehmen kein Ende. Nachdem die MAZ dazu aufgerufen hatte, Dreckecken zu melden, kommen jeden Tag jede Meldungen an. Diesmal ist es der Flatower Andreas Schulz, der sich zu Wort meldet. Auf der alten Poststraße, die von der Landesstraße 170 bei Staffelde durch den Wald nach Flatow führt, ist direkt an der Autobahn ein weiterer illegaler Müllabladeplatz gefunden worden. „Meine Frau war in der vergangenen Woche mit ihrer Mutter zur Vorbereitung eines Laufes unterwegs“, erzählte Andreas Schulz am Donnerstag. Da sei der Müll gefunden worden. Auf dem Foto sieht es nach größeren Holzresten aus, nach einer großen Palette und nach größeren Pappteilen.

Andreas Schulz ärgert sich darüber. „Die Verdreckung sieht man im Moment überall, das scheint organisiert zu sein“, vermutet er. Er sei aus dem Baugewerbe. „Solche Sachen kann man abgeben“, so der Flatower. Baumischschutt sei zwar relativ teuer, aber reines Abbruchmaterial koste nicht so viel, er sprach von unter 10 Euro pro Kubikmeter. Deshalb könne er die vielen illegalen Müllhaufen nicht nachvollziehen.

Die MAZ Oberhavel hat inzwischen auf Facebook die Gruppe „Müllecken in Oberhavel“ gegründet. Dort können entsprechende Sichtungen gepostet und öffentlich gemacht werden. Dort ist unter anderen auch der abgestellte Wohnwagen mit Müll in Wensickendorf von Nutzern gemeldet worden.

Von Robert Tiesler