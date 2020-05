Kremmen

Mit Schüttgütern für den Garten und mehr hat die Winzler GmbH am Montag einen vierten Standort in Oberhavel eröffnet. Er befindet sich in der Berliner Chaussee 17a in Kremmen, also direkt an der Landesstraße 170. Das Schüttgutlager Kremmen wird montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein, teilte das Unternehmen mit. Laut Preisliste gibt es dort unter anderem Füllsand und Füllböden, Pflastermischungen, Splitt und Kiesel, Rindenmulch oder Naturschotter. Angenommen werden Gartenabfälle, Strauchwerk, Stammholz sowie Stubben und Wurzeln. Außerdem verschiedene Böden. Nicht angenommen werden kontaminierte Abfälle. Schutt und Unrat werden in Kremmen ebenfalls nicht angenommen.

Winzlers sind in Oberhavel in Germendorf, Falkenthal, Bötzow und nun auch in Kremmen vertreten.

