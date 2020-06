Amalienfelde

Wer morgens aus dem Fenster schaut, hat einen Blick aufs freie Feld, auf die pure Natur und hat Stille. Die Gäste von „ Lindas Pension“, ganz am Ende des Mittelweges in Amalienfelde, wohnen in einer ländlichen Idylle. 23 Zimmer gibt es dort, dazu vier kleine Bungalows – Platz für etwa 60 Gäste. „Wir sind seit 2010 gewachsen“, erzählt Isabell Bathe, die heutige Chefin im Haus. „Ganz am Anfang waren es gerade mal drei Zimmer.“

1991 hat Linda Schmalz das Gewerbe angemeldet, ihren Namen trägt die Pension bis heute. Schon seit 1965 ist das Bauernhaus in Familienbesitz, jahrelang wurde dort Viehhaltung betrieben. Diese Zeit ist heute auf dem Hof nur noch zu erahnen, wenn die Familie davon erzählt und auf entsprechende Gebäude zeigt. Im Bauernhaus aber fing alles an. Wo jetzt der Tresen steht, war zudem das Wohnzimmer, im Gastraum war das Schlafzimmer. „Und nach hinten raus ging es zu den Stallungen.“ Nach und nach entstanden weitere Zimmer.

Anzeige

Bildergalerie

Zur Galerie „Lindas Pension“ liegt am Ende des Mittelweges in Amalienfelde. Sie hat 23 Zimmer und vier kleine Bungalows. Wir haben uns dort mal umgesehen.

Carola Wegener übernahm später die Pension von ihrer Mutter. Inzwischen ist Tochter Isabell Bathe am Ruder. „ Lindas Pension“ ist ein großer Familienbetrieb. Auch Oma Linda ist hin und wieder noch dabei. es gibt vier Festangestellte, insgesamt aber sind sie zu siebt, die sich um das Haus und alles drumherum kümmern. „Es kommt schon mal vor, dass ich hier am Abwasserrohr hänge, wenn Gäste kommen“, sagt Carola Wegener. „Ich bin hier aufgewachsen“, erzählt Isabell Bathe. Als Kind hat sie mit Pensionsgästen auf dem Gelände schon mal Federball gespielt. „Es ist ein Stück Zuhause.“ Aber auch für die Gäste: „Wir haben hier einige Bauarbeiter, die schon seit 20 Jahren immer wieder hier wohnen.“ Sie konnten mit beobachten, wie der kleine Familienbetrieb gewachsen ist – inzwischen in dritter Generation.

Weitere MAZ+ Artikel

Unter der Woche sind es viele Bauarbeiter, die die Pension nutzen. Sie waren auch der Grund, warum sie während der Coronakrise nicht schließen musste. Der Betrieb ging weiter, wenn auch kleiner und etwas anders als sonst. Das Essen mussten sich die Bauarbeiter mit aufs Zimmer nehmen. „Dank Corona konnten wir aber auch unsere Gaststätte reparieren“, erzählt Isabell Bathe. „Corona brachte uns aber auch eine Ruhezeit“, ergänzt Carola Wegener. Das Betreiben der Pension sei zeitintensiv. „Nun konnten wir auch mal durchatmen, zur Familie finden, einen Spaziergang machen.“ Jede Krise hat zwei Seiten. Die andere Seite: Am Wochenende finden in der Regel die großen Feiern im Haus statt – sie mussten abgesagt werden. Dennoch: „ Lindas Pension“ könnte in der Krise noch mit einem blauen Auge davonkommen. Bald findet wieder eine Feier im großen Zelt statt. Und neuerdings hat das Haus auch ein Trauzimmer. Es ist offizielle Außenstelle des Kremmener Standesamtes. „Wir wollen auch Trauungen auf der großen Wiese anbieten, aber das müssen wir noch mit dem Standesamt klären.“ Wichtig sei, „dass sich unsere Gäste hier wohlfühlen“, sagt Carola Wegener.

Von Robert Tiesler