Wolfgang Engel aus Hohenbruch: Schatzmeister, Schöffe, Seniorenbeirat

Den inneren Schweinehund überwinden – das ist etwas, das Wolfgang Engel gut kann, wie allein schon sein regelmäßiges Sportprogramm beweist. Jeden Tag läuft er mit seinen Nordic-Walking-Stöcken exakt fünfeinhalb Kilometer entlang der Felder und genießt den Blick in die schöne Natur. Auch sein Garten bereitet dem 71-Jährigen große Freude. Doch einen Großteil der Freizeit verbringt der Rentner mit seinen vielen Ehrenämtern.

Gründungsmitglied des FSV Hohenbruch

Im Jahr 1998 gehörte Wolfgang Engel zu den Gründungsmitgliedern des Sportvereins FSV Hohenbruch 03 e.V., der sich 2003 noch einmal neu formierte. Als Schatzmeister hat er seit zwölf Jahren die Finanzen im Blick – eine Menge Papierkram. Oder auch, wenn es sein muss, Online. Bisher hat sich der Schatzmeister durch alle Hürden gekämpft. Im Verein wird hauptsächlich Fußball gespielt. Es gibt aber auch Kindersport und eine Gymnastikgruppe für Frauen.

Wolfgang Engel ist froh, viele weitere engagierte Mitglieder an seiner Seite zu haben. Besonders hervorheben möchte er deshalb den Fußballtrainer Frank Althaber-Güth, der außerdem zusammen mit Sabine Kronbichler den Kindersport leitet. Zur Zeit pausieren die Angebote wegen Corona. Auch mit Paul Olschewski, ehemaliger Vereinsvorsitzender und heute Kassenwart des Fußballkreises Oberhavel Barnim, besteht noch immer ein guter Kontakt.

In Hohenbruch ist er weiterhin als Schiri auf dem Spielfeld. Der FSV Hohenbruch ist nicht nur Anlaufstelle für Sportbegeisterte. „Der Verein hat sich auch damit verdient gemacht, Dorffeste sowie das Osterfeuer zu organisieren – dadurch wurde der Zusammenhalt in unserem Ort gestärkt“, betont Wolfgang Engel.

Volkssolidarität kann auf den Hohenbrucher zählen

Und dann berichtet der Rentner von seinen weiteren Ehrenämtern. Im Vorstand der Ortsgruppe der Volkssolidarität Hohenbruch kümmert sich Wolfgang Engel sehr um die Belange der älteren Menschen. Normalerweise organisiert er ein monatliches Treffen der rund 35 Mitglieder im Bürgerhaus – dieses fand jedoch zuletzt im Dezember 2019 statt. Wegen Corona sind die Kontakte nun nur noch sporadisch. „Zwischenzeitlich konnten wir ein paar mal in kleinen Gruppen wandern sowie Gymnastik bei geöffnetem Fenster anbieten. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir spätestens zu Weihnachten wieder unbeschwert zusammensitzen können. Schauen wir mal. Vielleicht ist auch bereits im August schon wieder ein Grillfest möglich“, sagt Wolfgang Engel.

Auch als Co-Vorsitzender der Seniorenbeirates des Stadt Kremmen kümmert sich der Hohenbrucher um viele Themen, die den Senioren auf den Nägeln brennen. Der Beirat kann politische Entscheidungen mit beeinflussen. Die Gruppe organisiert aber auch Feierlichkeiten für die Kremmener Senioren, trägt also ebenfalls viel zum gesellschaftlichen Leben und dem Verständnis der Generationen untereinander bei.

Die Kommunalpolitik im Blick

Politisch einmischen darf sich Wolfgang Engel auch als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kremmen. Dabei sieht er sowohl die kommunalen Probleme in der Stadt, als auch bundesweit relevante Themen – gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen. „Außerdem wollen wir mehr junge Menschen für die politische Arbeit gewinnen und sind deshalb immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern.“

Ein Ehrenamt, das nicht ganz so viel Zeit beansprucht, sind die Einsätze als ehrenamtlicher Richter, auch Schöffe genannt, am Verwaltungsgericht Potsdam. „Das ist etwa vier Mal im Jahr, jeweils für einen ganzen Tag.“ Wolfgang Engel wurde immer wieder in diesem Amt bestätigt, das er nun schon seit 20 Jahren ausübt. „Als Ausgleich zu meinem Beruf hat mich das damals sehr gereizt“, erzählt er. Der Diplomingenieur war zu DDR-Zeiten technischer Leiter der VEB Konsumgüterproduktion Bergmann-Borsig, er war unter anderem an der Entwicklung des Rasierapparates Bebo-Scher beteiligt.

Nach Hohenbruch verschlug es den einstigen Berliner im Juli 1977. „Einen Monat später wurde mein Sohn dann in Beetz-Sommerfeld eingeschult“, erinnert er sich. Aus seiner ersten Ehe stammt noch eine Tochter. Nach der Wende arbeitete Wolfgang Engel als Anwendungstechniker in einem großen Unternehmen.

