Beetz

Eine 52-Jährige aus Oberhavel wurde am Sonnabendvormittag in einem Waldstück bei Beetz von zwei bislang unbekannten Männern geschubst und verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sie gab an, dass sie zwei Männer beim Vergraben von Müll beobachtet hatte. Die Beamten konnten in der Nähe ein Fahrzeug mit zwei Männern feststellen. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz. Die Kripo führt die Ermittlungen.

Von MAZonline