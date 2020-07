Linumhorst

Die 70-jährige Christiane S. ist weiterhin verschwunden. Die offenbar an Demenz erkrankte Wustrauerin war am Abend des 24. Juni als vermisst gemeldet worden. Sie war von einer Radtour zwischen Neuruppin und Wustrau nicht zurückgekehrt.Die schlanke, etwa 1,60 Meter große Frau hat kurzes, dunkles Haar und trägt eine Brille. Sie trug zuletzt ein dunkles Shirt, Jeans und schwarze Wildlederschuhe und war mit einem gelben Damenfahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiin­spektion unter der Telefonnummer 03391/35 40 entgegen.

In der Facebook-Gruppe „Vermisst – Christiane S. aus Wustrau wird gesucht!“ werden weiterhin Hinweise zusammengetragen. Am Mittwoch ist dort eine Karte veröffentlicht worden, auf der alle Orte markiert worden sind, wo Zeugen Christiane S. gesehen haben wollen. Auf der Karte gibt es auch Hinweise aus Oberhavel. So soll die 70-Jährige auch nahe Flatow gesehen worden sein, ebenso in Linumhorst. Helfer waren schon Anfang Juli unterwegs, um die Landschaft und Gräben in Richtung Linumhorst in der Nähe des Bützsees abzulaufen. In der Region um Wall bis hin nach Beetz war vor zwei Wochen zudem eine Drohne unterwegs, um nach der Frau zu suchen.

Ein Zeuge hatte am Sonntag gemeldet, dass er die 70-Jährige in einem Waldgebiet zwischen Altfriesack und Pabsthum gesehen hatte. Demnach habe er gegen 21 Uhr eine Frau mit einem gelben Fahrrad gesehen. Er versuchte zwar, an ihr dranzubleiben, verlor sie jedoch aus dem Blick. Danach seien umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet worden, so Polizeisprecher Julian Kindt. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz – jedoch wurde Christiane S. nicht gefunden.

