Zu schnell: Auto landet bei Hohenbruch im Straßengraben

Hohenbruch

Ein 19-jähriger Oberhaveler ist am späten Montagnachmittag (8. November) gegen 17.45 Uhr in der Hohenbrucher Dorfstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der VW Golf landete in einem Straßengraben. „Der Fahrer blieb unverletzt“, teilte Polizeisprecher Philipp Mahncke auf MAZ-Nachfrage mit. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und richtete das Auto wieder auf. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige offenbar zu schnell unterwegs. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline