Staffelde

In Staffelde wird am kommenden Sonntag nicht nur das Erntedankfest gefeiert. Zunächst beginnt der Gottesdienst am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr in der Kirche. Begleitet wird die Andacht mit der kleinen Lüttgemüller-Orgel. Ebenfalls vor Ort sein wird der Kremmener Posaunenchor. Die Mitglieder wollen sich vor der Kirche platzieren.

Für das Entgegennehmen der verschiedenen Erntegaben der Staffelder Bürger ist die Kirche bereits am Sonnabend, 3. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Nach einem kurzen Gottesdienst wird das Denkmal vor der Kirche nach der Restaurierung wiedereingeweiht. „Dazu wird es einleitende Worte von Ingrid Zache von der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg geben“, teilt Matthias Dill, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde, mit. „Sie wird in einem kleinen historischen Exkurs über die Entstehung des Kriegergedenkens sprechen und wie es begann, dass auch des einfachen Soldaten auf Gedenktafeln gedacht wurde.“

Gemeinsam mit Helmut Glanzer, dem ehemaligen Ortsvorsteher, kümmert sich Ingrid Zache seit einiger Zeit um die Staffelder Ortsgeschichte.

