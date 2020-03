Zwischen Alpakas und Bienen: Studenten entwickeln Ideen für Sana-Kliniken

Sommerfeld

Ein Spaziergang durch die Natur macht nicht nur den Kopf frei. Bewegung an der frischen Luft spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Genesung. Davon sind Dr. Volker Liefring, Chefarzt der zu den Sana-Kliniken Sommerfeld gehörenden Rehabilitationsklinik, und seine Kollegen überzeugt. Das Gelände, auf dem zur Kaiserzeit 1914 eine Lungenklinik eröffnet wurde, war vor über 100 Jahren ein Juwel der prachtvollen Gartentechnik. Auch die Umgebung mit Wald und Wasser war immer reizvoll. Mittlerweile bedürfen die Außenanlagen des Enselmbles von Schmerz- und Rehaklinik sowie der operativen Orthopädie einer Neugestaltung, die bereits zu Teilen erfolgt ist.

Die Studentinnen Sarah Furmann und Marina Navarro bei der Präsentation ihrer Ideen. Quelle: ENRICO KUGLER

Ganz neue Ideen stammen von Studenten der Technischen Universität, Fachrichtung Ökologie und Umweltplanung. Im Rahmen eines Projektseminar für Studenten des ersten Semesters sind zahlreiche Vorschläge zusammengekommen, welche am Dienstagvormittag von Sarah Furmann und Marina Navarro vorgestellt wurden. Dazu zählen die Anlegung eines Kräutergartens sowie dazugehörige Workshops über Wildkräuter und ihre mögliche Verwendung. Als weitere Idee wurde vorgeschlagen, einen circa zwei Kilometer langen Spazierweg über das Gelände der Klinik zu errichten, auf dem stellenweise Infotafeln zu Themen wie Tiere, Pflanzen und Klima angebracht werden sollen. Für große Begeisterung sorgte der Vorschlag, ein Gehege für Alpakas anzulegen, mit denen die Rehapatienten draußen spazieren gehen könnten. Sogar eine Namensänderung in „Grüne Klinik“ mit Logo hatten sich die Studenten überlegt.

Chefarzt Dr. Volker Liefring freut sich über die tollen Vorschläge der Studenten. Quelle: Enrico Kugler

Die Sammlung der Ideen geht weit hinaus über das klassische Brainstorming. „Die Studenten waren zwar frei in der Gestaltung, aber die Abläufe waren an die realen Arbeitsbedingungen als Umweltplaner angepasst“, erklärt Markus Günther, Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin. So mussten die Studenten zunächst ein Leitbild formulieren. In diesem Fall ging es um die Verknüpfung von Gesundheit und Naturschutz. Im Anschluss wurden Ziele entwickelt und konkrete Maßnahmen erarbeitet. Dann galt es, mögliche Probleme beziehungsweise Konflikte bei der späteren Umsetzung zu benennen.

Drei Tage vor Ort

So müsste zum Beispiel bei der Installation von Infotafeln auch dafür gesorgt werden, dass die Schilder sauber und instandgehalten werden. Die Anschaffung von Alpakas, was die Ärzteschaft spontan sehr begeisterte, ist eine der Maßnahmen, die einige Konflikte erzeugen könnte. Denn die Tiere müssten gepflegt und gefüttert werden. Neue Bienenwiesen zu schaffen hingegen ist eine Maßnahme, die sich wohl ohne größere Probleme umsetzen lassen wird, schätzt Volker Liefring. Vor etwa zwei Jahren entstand der Kontakt der TU Berlin zur Arbeitsgruppe Grünanlagen der Sana-Kliniken. Zur Vorbereitung waren die Studenten drei Tage vor Ort, um sich ein genaues Bild vom Gelände zu machen. Welche Ideen letztlich umgesetzt werden, wird noch geprüft.

Von Wiebke Wollek und Lara Zippel