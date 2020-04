Radweg kommt erst nach 2030 – und dann auch nur ein Teilstück

Orion/Flatow

Eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Clemens Rostock und Thomas von Gizycki ( Bündnis 90/Grüne) ergab, dass der Radweg zwischen Linum und Orion wohl erst nach dem Jahr 2030 kommen soll – und dann auch nur teilweise. So soll das Teilstück zwischen Flatow und Orion aufgrund niedriger Verkehrsbelastung gar keinen Radweg erhalten.

„Diese Aussicht ist natürlich unbefriedigend“, sagte Clemens Rostock. „Als Bündnisgrüne setzen wir darauf, dass die Radwege-Bedarfsliste 2021 überarbeitet wird. Da wir dafür gesorgt haben, dass deutlich mehr Mittel für Radverkehrsanlagen zur Verfügung stehen, gehen wir davon aus, dass dadurch viele Radwege zeitlich nach vorne rutschen.“

Auch wollen die Grünen die Kriterien bei der Bewertung dahingehend ändern, dass die Erschließung von Bahnhöfen eine Rolle spiele. „In dem konkreten Fall wäre es die Verknüpfung des touristischen Ziels Linum mit dem Bahnhof Kremmen.“ Auch die Verkehrssicherheit müsse bei der kurvigen Strecke eine Rolle spielen, so Clemens Rostock.

Sein Parteikollege Thomas von Gizycki ergänzt: „Der Radweg von Kremmen über Linum nach Fehrbellin ist ein wichtiger Lückenschluss im regionalen Radwegenetz.“ Die geringe Verkehrsbelastung dürfe nicht dazu führen, dort untätig zu bleiben. „Neben dem Bau eines separaten Radweges gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die jetzt geprüft werden müssen. Sei es die Ertüchtigung bestehender landwirtschaftlicher Wege oder die Markierung von Schutzstreifen auf der Fahrbahn inklusive Geschwindigkeitsbegrenzung.“

Überraschend sei die Antwort auf die Kleine Anfrage auch dahingehend gewesen, dass daraus hervorgehe, dass die Stadt Kremmen sich nicht an das Land gewendet habe, obwohl Bürgermeister Sebastian Busse im Bauausschuss berichtet habe, der Landesregierung einen Brief zu schreiben. Dazu André Klein, bündnisgrüner Stadtverordneter aus Kremmen: „Ich werde in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen darum werben, dass sich die Stadt Kremmen gegenüber der Landesregierung für eine Radwege-Verbindung von Kremmen nach Linum einsetzt.“ Sebastian Busse sicherte am Donnerstag auf Nachfrage zu, dass ein entsprechendes Schreiben mit der Bitte nach Verhandlungen zum Thema bald nach Potsdam gehe.

Von Robert Tiesler