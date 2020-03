Kremmen

Giuseppe Verdis weltberühmter Gefangenenchor singt in Kremmen unter freiem Himmel. Die Festspieloper Prag präsentiert das Sommer-Klassik-Open-Air-Highlight 2020. An der Seelodge im Wald- und Seegut am Kremmener See wird am Donnerstag, 13. August, ab 20 Uhr die Verdi-Oper „ Nabucco“ aufgeführt. Eintrittskarten gibt es ab 54 Euro in der Oranienburger MAZ-Ticketeria in der Mittelstraße 15 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Oper mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht begeisterte bisher Hunderttausende von Zuschauern. Die Besucher sollen von Beginn an durch die Stimmen, die Handlung, die prächtigen Kostüme und das Bühnenbild in den Bann gezogen werden.

Es erwartet den Klassik-Besucher mit Giuseppe Verdis „ Nabucco“ eine der größten Opern der Musikgeschichte und zugleich ein großes Open Air-Spektakel. Der Chor der Gefangenen wird erklingen, versprochen wird dafür vom Veranstalter ein Aufgebot an klangstarken und facettenreich singenden Solisten.

Open-Air-Produktionen bedeuten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Hier gilt es, Aufführung und Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen. Sänger, Orchester, Regie und Technik müssen sich bei jeder Spielstätte neu auf die atmosphärischen und akustischen Gegebenheiten einstellen. Das Gelände des Wald- und Seegutes in Kremmen, direkt am See, gilt als ein besonders schöner Ort für die Oper. Es ist nicht das erste Mal, dass die Stätte für ein Sommer-Klassik-Open-Air genutzt wird.

Von MAZonline