Kremmenerin vor Gericht – Bewährungsstrafe für Drogenfahrt

Oranienburg

Ein Gefälligkeitsdienst wurde einer Frau zum Verhängnis und endete auf der Anklagebank des Oranienburger Schöffengerichts. Die 34-Jährige aus Kremmen hatte einem Mann versprochen, den sie angeblich nur unter seinen Spitznamen kennt, Cannabis mit ihrem Pkw von Sommerfeld nach Lehnitz zu bringen. Bei dieser Fahrt geriet Christel H. in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Die beiden Polizisten hatten weder an dem Fahrzeug, noch an der Fahrerin etwas auszusetzen. Aus dem Wagen jedoch schlug ihnen ein typischer Geruch entgegen.

Und richtig, insgesamt 180 Gramm Cannabis, in vier Päckchen verpackt, waren die Ursache dafür. Kommissar Zufall hatte wieder einmal zugeschlagen.

Angeklagte versuchte gar nicht erst, die Tat zu leugnen

Wegen dieses Falles musste sich Christel H. am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Oranienburg verantworten. Beihilfe und Besitz von verbotenen Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge lautete die Anklage. Auch wurde der Grenzwert von 7,5 Gramm THC-Gehalt um nahezu das Vierfache (28,6 Gramm) dabei überschritten. Das ist ein Verbrechenstatbestand und wird mit einer nicht geringen Gefängnisstrafe von einem Jahr aufwärts geahndet.

Die Angeklagte räumte die Tat ein und legte in einer Erklärung, die von ihrem Verteidiger verlesen wurde, ein reumütiges Geständnis ab. „Ich wusste zwar was drin ist, aber nicht wieviel“, versuchte sie den Inhalt der Päckchen gar nicht erst zu leugnen. „Ich mache das nie wieder“, versprach sie in ihrem letzten Wort später dazu.

Minderschwerer Fall, aber Angeklagte nennt Dealer nicht

Das hielt ihr der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zugute und auch, dass die Frau bisher straffrei durchs Leben gegangen ist. Ferner wirke auch das volle Geständnis zu ihren Gunsten und der Fakt, dass die Drogen nicht in den Handel gelangten. Auch, dass es hier um eine sogenannte „weiche“ Droge gehe und es sich um eine einmalige Tat handele, berücksichtigte der Ankläger.

Deshalb ging die Staatsanwaltschaft von einem minderschweren Fall aus, wobei der Strafrahmen bei unter einem Jahr Freiheitsstrafe liegt. Es gibt aber auch Umstände, die nicht für die Angeklagte sprechen. Besser für das Ermittlungsverfahren wäre es nämlich gewesen, wenn die Angeklagte kooperativ „Ross und Reiter“ genannt hätte. Dann hätte die Staatsanwaltschaft sogar über eine Straffreiheit nachdenken können. So beantrage sie acht Monate Gefängnis auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Richter folgt Antrag der Staatsanwaltschaft

Der Verteidiger wies in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten hin, in die sich die Angeklagte begeben würde, wenn sie den Dealer verrät. In diesem Milieu geht es nicht gerade zimperlich zu. Er bat das Gericht, unter die Marke von sechs Monaten Freiheitsstrafe zu gehen und diese dann in eine mögliche Geldstrafe umzumünzen.

Die Richter blieben schließlich mit ihrem Urteil bei dem Antrag des Staatsanwaltes von acht Monaten, mit zweijähriger Bewährung. Eine Geldstrafe wäre für die Verurteilte nicht vorteilhaft, da sie mittellos ist. Der Ehemann habe sie gerade erst verlassen und sie lebe vom Arbeitslosengeld. Da noch eine Strafe zu zahlen, ist schwer vorstellbar, begründete der Vorsitzende das Urteil.

Von Helmut Schmidt