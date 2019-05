Krewelin

„So einfach lassen wir sie nicht ziehen – das haben sich die Vorstände der Kreweliner Vereine und Ortsbeiratsmitglied Andrea Henke gesagt. In ihrer letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen am 26. Mai wurden der noch amtierende Ortsvorsteher von Krewelin, Peter Nickel, und Ortsbeiratsmitglied Achim Wienecke gebührend verabschiedet.

Dörfliches Leben ohne Ehrenamtliche nicht möglich

Andrea Henke hatte die ortsansässigen Vereine eingeladen, um ganz herzlich danke zu sagen. Danke für all die Zeit und die Mühen, die die beiden Kommunalpolitiker in den vergangenen Jahren aufgewendet haben, um überall dort zu helfen, wo Hilfe nötig war. Gleichzeitig sei jedem bewusst, dass mit einem einfachen Dank eigentlich nichts von dem wirklich gewürdigt wird, was die beiden Genannten tatsächlich geleistet haben. Und schon gar nicht gehe es, dass die ehrenamtliche Arbeit beider womöglich als selbstverständlich betrachtet wird. Was allen bewusst sei – dass es im dörflichen Leben so manchen Bereich gebe, der ohne ehrenamtliches Arbeiten gar nicht mehr existieren würde.

Auch unschöne Aufgaben erledigt

Zu einem Ehrenamt, so Andrea Henke, gehörten auch immer Aufgaben, die zu den weniger schönen zählen. So sei bei Ortsvorsteher Peter Nickel insbesondere die intensive Arbeit mit der Verwaltung in Zehdenick lobend zu erwähnen, bei Achim Wienecke beispielsweise die mühsame Reinigung der Außenanlagen und all die kleinen anfallenden Dinge im Dorf.

Danke im Namen aller Kreweliner

Andrea Henke, die wieder zur Wahl antritt, möchte im Namen aller Bewohner von Krewelin herzlich für alles danken. Alle hoffen, dass die Kreweliner auch weiterhin auf das Wissen und die Unterstützung beider zurückgreifen können.

Neue Leute für den Ortsbeirat

Ebenso wie Andrea Henke treten zwei neue engagierte junge Leute, Christian Schmidt und Tobias Rose, zur kommenden Ortsbeiratswahl an. Alle drei haben sich in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Wesendorf, Kappe und Kurtschlag der Wählgemeinschaft Schorfheide angeschlossen. Der Abend klang im Gemeinderaum gemütlich aus. Ein von allen Vereinen – SG Einheit Krewelin, DAV Krewelin, Feuerwehrverein, Kirchengemeinde, Heimatverein – gesponsertes Präsent wurde an die beiden scheidenden Ortsbeiratsmitstreiter überreicht. Die Überraschung, das konnte man sehen, ist gelungen.

Von MAZonline