Krieg gegen die Ukraine: Menschen aus Oberhavel pflanzen Blumen für den Frieden

Es ist ein großes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine: Oberhavels Kommunen haben am Donnerstagmittag in einer gemeinsamen Aktion unter anderem große „Peace-Zeichen“ aus bunten Blumen gesetzt. Am Havelufer, gegenüber dem Schloss in Oranienburg hatten sich rund einhundert Menschen versammelt: Schülerinnen, Schüler, Kinder und Erwachsene. Gemeinsam setzen sie die letzten weißen Primeln in das Beet in der Form eines Peace-Zeichens. Die symbolische Veranstaltung soll den Oranienburgern auch bewusst machen, was der Krieg ganz konkret für die Stadt in den nächsten Wochen und Monaten bedeuten wird, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke: „Es sind jetzt schon einige geflüchtete Familien aus der Ukraine bei uns eingetroffen, aber das ist mit Sicherheit erst der Anfang.“

Der Bürgermeister hofft auf ein schnelles Ende des Konflikts, will aber auch die Menschen darauf einschwören, was passieren wird, falls der Krieg sich in die Länge zieht: „Ich persönlich rechne damit, dass die kommende Flüchtlings-Situation, die Ereignisse von 2015 in den Schatten stellen wird. Wir werden alle etwas enger zusammenrücken müssen.”

Auch Dirk Blettermann ist entsetzt

Deshalb arbeite die Stadtverwaltung schon jetzt dran, Unterkünfte und Versorgung zu organisieren. „Da gibt es viel zu tun. Die vielen meist jungen Familien brauchen ein Bett und Lebensmittel, aber mittelfristig müssen wir uns auch um eine Betreuung der Kinder in Kitas und Schulen kümmern. Mit diesen Vorbereitungen müssen wir frühzeitig anfangen.”

Dirk Blettermann, stellvertretender Kreistagsvorsitzender, steht vor dem aus Blumen gebundenen Friedens-Symbol vor dem Sitz der Kreisverwaltung in Oranienburg. Der Landkreis hat sich der Aktion der Kommunen angeschlossen. Blettermann ist von den Bildern aus der Ukraine entsetzt. „Weinende Mütter. Kinder, die sich von ihren Vätern verabschieden müssen. Und all dies in unserer europäischen Nachbarschaft.” So wie er waren auch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung von den Ereignissen bewegt und setzten sich nicht nur bei der Gedenk-Veranstaltung mit dem Thema auseinander.

Auch Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer zeigen Solidarität

„In der nächsten Woche werden wir im Kreistag sehen, was wir konkret tun können.” Es sei eine besondere Situation, in der man die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sehen könne. „Wir sind stressresistent und werden beherzt und schnell handeln”, sagt Dirk Blettermann. Auch er geht von einer großen Zahl von Flüchtlingen aus, die im Landkreis untergebracht werden müssen. Ivonne Pelz, stellvertretende Pressesprecherin des Kreises, betont, wie wichtig jetzt die Zusammenarbeit ist: „Wir als Landkreis sind in so einer Krisensituation – wie wir in der Coronakrise gemerkt haben – auf die Hilfe der Städte und Gemeinden angewiesen. Aber es ist ein gutes Zusammenspiel und wir werden alles tun, um den Menschen zu helfen.”

In Hennigsdorf trafen sich die Menschen auf dem Havelplatz. Quelle: Stadtverwaltung

Mit elf Kindern waren Vertreter der Fontanegrundschule zur Pflanzaktion in Hennigsdorf gekommen, die auf der Freifläche am Havelplatz stattfand. Rund 200 Menschen waren dabei, als 400 gelbe, weiße und rote Stiefmütterchen gepflanzt wurden. Für Schulleiterin Marion Reuß war die Teilnahme selbstverständlich. „Wir haben eine Lehrerin aus der Ukraine in unserem Kollegium, deren Eltern in Kiew leben. Das ist eine absolut bedrückende Situation, in der wir ihr den Rücken stärken wollen.“ Die Mädchen und Jungen, die die Blumen pflanzten, waren Sechstklässler. Sie seien am besten geeignet, ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. „Gerade bei den Jüngeren sind wir da noch vorsichtiger, weil sich der Krieg und die Diskussion darüber auf die Psyche auswirken kann“, erklärt Marion Reuß, an deren Schule der Krieg mitunter im Unterricht thematisiert wird – möglichst kindgerecht, soweit das möglich ist.

400 bunte Stiefmütterchen für Velten

Bürgermeister Thomas Günther rief erneut dazu auf, Spenden zu sammeln und die Menschen zu unterstützen, die ihre Heimat verloren haben und nun auf der Flucht sind. „Wir haben Krieg in Europa und hatten doch so gehofft, dass es einen solchen nie mehr geben würde. Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung, die für uns so normal waren, sind plötzlich alles andere als selbstverständlich“, so Günther, der mit Schülerinnen und Schülern der Sonnengrundschule an den Havelauen auch die ukrainische und Europa-Flagge vor dem Rathaus hisste.

Die Veltener kamen vor dem Rathaus der Ofenstadt zusammen. Quelle: Stadtverwaltung

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ines Hübner und Mitarbeitenden der Verwaltung pflanzten in Velten Bürger sowie Kindern der 6. Klassen der Linden-Grundschule, Jugendlichen der 10. Klassen der Barbara-Zürner-Oberschule und der Schule-ohne-Rassismus-Gruppe des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums rund 400 bunte Stiefmütterchen auf die Wiese vor dem Rathaus. „Ich bin stolz, dass sich auch so viele junge Menschen an der Aktion beteiligt haben. Nun gilt es, den Menschen in und aus der Ukraine ganz praktisch zu helfen“, sagte Ines Hübner. Die Stadt habe eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die Hilfsbereitschaft sei groß in der Ofenstadt. Die Stadt Velten hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet, an die Anfragen zum Thema gerichtet werden können. Von 10 bis 16 Uhr werden hier zudem Kontakte vermittelt unter 03304/37 91 89.

Alle wollen den Frieden – so schnell wie möglich

Stiefmütterchen in blau und gelb wurden in der Mitte des Kreisverkehrs vor der Libertas-Schule in Löwenberg gepflanzt. Hier waren es die Sechst- bis Zehntklässler, die zu den kleinen Schaufeln griffen und mit 400 Pflanzen ein Peace-Zeichen formten. Ein paar Meter weiter waren auch die Grundschüler dabei, mit Pflanzen in den selben Farben ihren Eingangsbereich zu schmücken. Die Aktion für Frieden in der Ukraine hatten hier die Klassensprecher ins Rollen gebracht, so Schulleiter Axel Klicks. „Das ist eine Aktion von euch und von uns Erwachsenen“, sagte er. Denn alle wollen das gleiche: Frieden, so schnell wie möglich.

Löwenbergs Bürgermeister Bernd Christian Schneck erinnerte während der Zusammenkunft kurz an den John Lennon-Titel „Give Peace a Chance“, Gib dem Frieden eine Chance. Der sei geschrieben worden als Reaktion auf den Krieg in Vietnam auf der anderen Seite der Erde. Nun trennen uns hier nur rund 1000 Kilometer von dem bewaffneten Konflikt. „Wir fordern ein Ende der Kämpfe und den Rückzug der russischen Streitkräfte“, so Schneck.

Ukraine-Flagge in Eichstädt

Vor der Gemeindeverwaltung von Oberkrämer in Eichstädt ist am Donnerstagmittag die Ukraine-Flagge gehisst worden. „Wir müssen ein Zeichen setzen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Geppert. „Bei allen sitzt der Schock tief, und wir hoffen auf ein schnelles Ende.“ Zum Hissen der Flagge hatten sich die Mitarbeitenden aus der Verwaltung vor dem Gebäude versammelt. Im Hintergrund läuteten die Glocken der Kirche. Am Abend wurde das Gemeindehaus Am Eichenring in den Farben der Ukraine beleuchtet.

