Krieg gegen die Ukraine: Oberhavels JU-Chef Maximilian Bievor bringt Spenden an die Grenze

Oberhavel

Die Stimmung im Grenzgebiet wird er so schnell nicht vergessen. Eine große Angst liegt wie ein schwerer Schleier über den ukrainischen Familien, die vor der russischen Invasion in die Nachbarländer flüchten müssen. „Die Sorge um die Männer, die in der Ukraine bleiben und ihr Leben einsetzen müssen, ist riesengroß“, sagt Maximilian Bievor, Vorsitzender der Jungen Union Oberhavel. Gut 42 Stunden war er mit zwei weiteren JU-Mitgliedern unterwegs, etwa 1800 Kilometer wollten sie gen Osten fahren.

Am Montagmorgen gegen 4 Uhr fuhren Maximilan Bievor, Julian Brüning, Mitglied der CDU-Fraktion und JU-Landesvorsitzender und Ralph Weber, JU-Beisitzer aus Märkisch-Oderland, in zwei Kleinbussen an den polnischen Grenzübergang Korczowa, bepackt mit vielen Sachspenden – von Lebensmitteln bis zu warmen Jacken. Die Spenden sammelten sie in Cottbus ein, vom Stadtsportbund über die Volkssolidarität bis zur Caritas hatten viele Stellen gegeben, was sie nur konnten. Eine engagierte Cottbusserin mit ukrainischen Wurzeln hatte die Aktion koordiniert, die Verteilung der Spenden eingefädelt. „Mit ihr waren wir immer in Kontakt und wussten, was vor Ort genau gebraucht wird“, erklärt Maximilian Bievor.

Auf halber Strecke machte einer der Busse Halt

Einer der beiden Kleinbusse jedoch musste mitten in Polen, kurz hinter Krakau, schon wieder umdrehen. „Eine ukrainische Familie war in einem völlig überfüllten Auto unterwegs in Richtung Deutschland, es waren zwei Mütter und fünf Kinder“, erklärt der Oranienburger. JU-Mann Ralph Weber fuhr sie kurzerhand mit seinem Transporter nach Deutschland, während der andere Transporter weiterfuhr in Richtung Grenze.

Die Menschen werden mitunter vorerst in Turnhallen untergebracht. Quelle: privat

Die Situation in Korczowa sei aber von vielen freiwilligen Helfern und dem polnischen Militär gut organisiert gewesen, erklärt Maximilian Bievor. „Da konnten wir nur ein paar Kleinigkeiten abladen und sind dann weiter gefahren zum Grenzübergang Chełm im Dreieck zwischen Belarus, der Ukraine und Polen.“ Dort sei erst vor wenigen Tagen eine neue Flüchtlingsunterkunft in einer Turnhalle mit Feldbetten eingerichtet worden. „Es sind dünne Feldpritschen mit einer kleinen Decke drauf, auch das Waschen ist nicht richtig möglich.“ Dort haben Maximilan Bievor und Julian Brüning den Rest ihrer Sachspenden abgeladen.

Es soll noch eine zweite Tour an die Grenze geben

Drei Frauen und ein junges Mädchen aus Lwiw und Dnjepr nahmen die JU-Mitglieder mit nach Deutschland. „Sie sind erstmal in Drebkau bei Cottbus untergekommen. Da hat der Bürgermeister Wohnungen für sie bereitgestellt“, erklärt Maximilian Bievor. Ein Gespräch mit den Frauen kam im Auto auf dem Weg nach Deutschland aber kaum auf, weil es selbst mit dem Englisch schwierig war.

Die JU-Mitglieder brachten ukrainische Frauen und Mädchen nach Deutschland. Quelle: privat

Überrascht hat Maximilian Bievor die Erkenntnis, dass Sachspenden gerade an der polnischen Grenze eher weniger gebraucht würden. „Die Polen haben gut für Verpflegung, Nahrung und warme Kleidung gut gesorgt“, so Maximilian Bievor. Nötiger seien medizinische Materialen wie Schmerzmittel, blutstillende Bandagen, Schienen oder Thermodecken. Technik wie Drohnen oder Nachtsichtgeräte indes würde auf ukrainischer Seite gebraucht. Für Oberhavels JU-Chef ist die Hilfe Ehrensache. „Es ist kaum zu fassen, dass quasi vor unserer Haustür ein Krieg tobt. Da müssen wir einfach helfen“, sagt Maximilian Bievor. Er hofft, dass sich noch mehr Helfer finden. Dann könnte man mit noch mehr Spenden wieder an die Grenze fahren.

Von Marco Paetzel