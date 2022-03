Krieg in der Ukraine: Grüne sammeln Spenden für die betroffenen Menschen

Oranienburg

Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits auf der Flucht vor Putins grausamem Angriffskrieg, viele Menschen aus Oberhavel fragen sich, wie sie helfen können. Die bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Thomas von Gizycki und Heiner Klemp nehmen in ihrem Wahlkreisbüro Sachspenden entgegen.

Gebraucht werden aktuell: Gut erhaltene Isomatten, Schlafsäcke, warme Decken, Kissen, Verbandsmaterialien/Erste-Hilfe-Kästen und Hygieneartikel. Außerdem noch mindestens drei Monate haltbare Lebensmittel mit folgender Priorität: Haferflocken, Rosinen, Knäckebrot, Margarine, Reis, Nudeln, Tee, Gebäck, Schokolade.

Spenden ins Wahlkreisbüro

Die Spenden können zu folgenden Zeiten im Wahlkreisbüro in der Sachsenhausener Str. 1a in Oranienburg abgegeben werden: Freitag, 4.3., Montag, 7.3. bis Mittwoch, 9.3.: von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag, 10.3. von 10 bis 20 Uhr sowie nach Vereinbarung per E-Mail an boettcher@thomasvongizycki.de (Charlott Böttcher) oder telefonisch unter 03301 5717328. Die Sachspenden werden gebündelt an die Ukrainehilfe-Lobetal oder einen Berliner Sammelpunkt übergeben, von wo aus sie in die Ukraine transportiert werden.

