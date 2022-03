Oberhavel

Angesichts der dramatischen sowie schockierenden Nachrichten und Bilder aus der Ukraine haben sich Oberhavels Kommunen zu einer außergewöhnlichen gemeinsamen Aktion entschlossen. Am Donnerstagmittag, 3. März 2022, werden in vielen Orten Oberhavels große „Peace-Zeichen“ aus bunten Blumen in die Erde gesetzt oder anderweitig Zeichen der Anteilnahme gezeigt.

Symbol für Frieden auf der Welt

Als Symbol für Frieden auf der Welt soll so die Solidarität der Oberhaveler Kommunen mit der Ukraine und deren Einwohnerinnen und Einwohnern zum Ausdruck gebracht werden. Die Peace-Symbole sind ein blühendes Zeichen des Protestes gegen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Sie stehen für ein friedvolles Miteinander aller Menschen, gleich welcher Nation oder Glaubens. Die Sprecherin der Bürgermeister Oberhavels, Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, ist Initiatorin der Aktion: „Ich bin zutiefst bestürzt, dass Krieg in Europa herrscht. Uns trennen gerade einmal rund 1.400 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Es ist mir in diesen ungewissen Tagen ein dringendes inneres Bedürfnis, dass die Kommunen Oberhavels zusammenzustehen und ein sichtbares Zeichen für den Frieden setzen. Ich bin froh, dass sich so viele Kommunen kurzfristig der gemeinsamen Aktion angeschlossen haben. Die Pflanzaktion kann dabei nur der Auftakt für ganz praktische Hilfen für die Menschen aus der Ukraine sein, die auch hier nun vielerorts anlaufen. Die Menschen sind nun auf uns und unsere Unterstützung angewiesen.“

Landkreis Oberhavel bündelt Hilfsangebote

Die Bürgermeister haben nicht gezögert, dem Aufruf zu folgen und breit angelegte Sympathie-Bekundungen in ihren Städten und Gemeinden zu organisieren. Sie zeigen gemeinsam mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern: Oberhavel steht für den Frieden ein.Der Landkreis Oberhavel bündelt die Hilfsangebote aus dem gesamten Landkreis und organisiert in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge. Hilfsangebote und Nachfragen können an die folgende E-Mail-Adresse oder telefonisch gerichtet werden an: E-Mail: ukrainehilfe@oberhavel.de; Telefon: 03301 / 601 4800.

Friedenszeichen aus Blumen in den Städten und Gemeinden

In diesen Städten und Gemeinden wird das Friedenszeichen aus Blumen um 12 Uhr gesetzt.

Hennigsdorf

Auf der Freifläche am Havelplatz direkt an der Fontanestraße in Hennigsdorf bringen Hennigsdorfer Kinder der Fontane-Grundschule und Jugendliche des Alexander-S.-Puschkin-Gymnasiums gemeinsam mit dem Bürgermeister Thomas Günther 400 weiße, gelbe, rote Stiefmütterchen in die Erde. Aus bunten Blüten entsteht das 2,50 Meter große Peace-Zeichen, das für den Weltfrieden, Offenheit und Verbundenheit mit den Menschen steht, die durch Krieg und Vertreibung ihre Heimat oder gar ihr Leben verlieren. Die Stadtverwaltung Hennigsdorf ruft dazu auf, mit dabei zu sein und so zu zeigen, dass Hennigsdorf für Werte wie friedliches Zusammenleben aller Menschen und gegen Hass in allen Farben des Regenbogens einsteht.

Velten

Auf der Wiese vor dem Veltener Rathaus, Rathausstraße 10, gibt es eine Mitmachaktion. Wer beim Pflanzen des Peace-Zeichens mit einem Durchmesser von rund 1,50 Metern aus rund 400 Stiefmütterchen mit dabei sein will und sich so ebenfalls für eine friedliche Welt einsetzen möchte, ist herzlich willkommen. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung kann jede Veltenerin und jeder Veltener helfen, das Friedenszeichen vor dem Rathaus zu pflanzen.

Oranienburg

Die Stadt Oranienburg hat ebenfalls ihre Teilnahme signalisiert, gepflanzt wird um 13 Uhr an der Schlossbrücke.

Löwenberger Land

In Löwenberg wird vor der Schule gepflanzt. Die Schülerinnen und Schüler der Libertasschule pflanzen unter dem Motto „Schule setzt ein Zeichen“.

Hohen Neuendorf

In Bergfelde pflanzen auf dem Friedensplatz Bürgermeister Steffen Appelt und die Integrations- und Teilhabebeauftragte Carolin Bloeck die Blumen.

Liebenwalde

In Liebenwalde wird im Stadtpark, Ernst-Thälmann-Straße, das Peace-Zeichen unter anderem von der stellvertretenden Bürgermeisterin Kerstin Bonk gepflanzt.

Mühlenbecker Land

In Mühlenbeck, Hauptstraße 19, auf der Wiese vor dem roten Hortgebäude pflanzen Bürgermeister Filippo Smaldino, Ortsvorsteher, Politiker und ausgewählte Interessenvertreter die Stiefmütterchen.

Glienicke

Hier werden 190 Primeln am Platz an der Hauptstraße zwischen Mensa und Dreifeldhalle (Nähe Michael-Bittner-Platz) in die Erde gesetzt.

Anderweitige Aktionen von Kommunen am 3. März finden wie folgt statt.

Birkenwerder

Am Rathausvorplatz. Geplant ist um 12 Uhr ein XXL-Peace-Zeichen mit einem Durchmesser von zehn Metern, das auf dem Rathausvorplatz mit Sprühkreide gemalt wird. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger von Birkenwerder herzlich eingeladen.

Oberkrämer

Eichstädt, Perwenitzer Weg. Geplant ist, dass die Gemeinde Oberkrämer vor der Verwaltung die ukrainische Nationalflagge hissen wird. Zudem soll das Gemeindehaus in Eichstädt mit den ukrainischen Nationalfarben angeleuchtet werden.

Zehdenick

Marktplatz. Auch Zehdenick wird mit Sprühkreide um 12 Uhr ein großes Peace-Zeichen auf den Marktplatz malen.

Von MAZonline