Bei den beiden metallischen Gegenständen auf dem Gelände am Treidelweg in Oranienburg handelt es sich um zwei 500-Kilogramm-Bomben amerikanischer Bauart mit intakten chemischen Langzeitzündern. Dies hat am Mittwochmittag der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg mitgeteilt. Am Donnerstag, 18. Juli, sollen beide Bomben nacheinander entschärft werden.