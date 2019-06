Großmutz

Wieder Feueralarm am Mittwochmittag im Löwenberger Land. Um 12.32 Uhr wurde der Brand eines Kuhstalls in der Großmutzer Dorfstraße gemeldet. Besonders dramatisch: In dem etwa 50 mal 50 Meter großen Stallgebäude befanden sich bei Ausbruch des Feuers rund 40 Jungrinder. Die Tiere konnten von den bereits sechs Minuten nach der Alarmierung eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet und vom Besitzer vorübergehend in einer Lagerhalle untergebracht werden, sagte Einsatzleiter Matthias Bonk auf Nachfrage.

Insgesamt kamen vier Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Löwenberger Land ( Teschendorf, Falkenthal, Großmutz, Löwenberg) sowie der Löschzug Gransee zum Einsatz. Insgesamt waren das nach den Worten des Einsatzleiters 35 Frauen und Männer.

