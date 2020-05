Die Bilder von Kurt Mühlenhaupt sind an ihren Ursprungsort zurückgekehrt

Bergsdorf/Berlin

Mit Luxus hatte Kurt Mühlenhaupt nie viel am Hut. Als er und seine Frau Hannelore kurz nach der Wende nahe Zehdenick ( Oberhavel) ein Anwesen kauften, entschieden sie sich für eine Ruine. Während sie das heruntergekommene Gehöft in dem Örtchen Bergsdorf in Schuss brachten, schliefen sie im Zelt – nicht in der Pension. „Einen Besitz muss man in Besitz nehmen“, sagte der Künstler. Auf einem Gaskocher kochten die Mühlenhaupts Pellkartoffeln, die sie in Quark tunkten. Oder in Sahnehering von Aldi. Das sprach sich rum, Nachbarinnen sorgten sich um das Wohl des armen Kurtchen. Von da an brachten die Frauen Selbstgekochtes vorbei.

Flucht auf den Vierseithof

Fast 30 Jahre später serviert Hannelore Mühlenhaupt Käse- und Rhabarberkuchen auf dem Dach eines ehemaligen Brauereigebäudes in Berlin-Kreuzberg und erinnert sich an die Anekdote, die sich zurzeit so ähnlich wiederholt. Zwar sind sie und das Museum, das sich dem Werk ihres 2006 verstorbenen Mannes widmet, im vergangenen Jahr nach Berlin gezogen. Doch die Nächstenliebe der Bergsdorfer spürt sie in der Coronakrise mehr denn je. Einige Male floh die 71-Jährige vorm achtlosen Gedrängel in der Hauptstadt auf den Vierseithof, von dem ihr nach dem Verkauf an einen chinesischen Kunstmäzen nur noch ein kleiner Teil gehört. Und wieder brachten ihr die Bergsdorfer Essen vorbei. Die Anekdote passt auch deshalb, weil Mühlenhaupt in Berlin erneut erfährt, wie es ist, einen Besitz mit Leben zu füllen.

Zweiter Hinterhof in Kreuzberg

„ Kreuzberg blieb immer der Sehnsuchtsort von Kurt“, sagt die Witwe des neben Heinrich Zille bekanntesten Berliner Milieumalers. Der zweite Hinterhof, in dem sich mehrere seiner kauzigen Zwergenfiguren und der Zugang zum neuen Museum befinden, würde ihm sicher gefallen. Die alten Ställe mitsamt der pflanzenberankten Backsteinwände versprühen Kiezromantik. Einst standen hier Brauereipferde, jetzt übt einer Trompete. Der Gebäudekomplex in der Fidicinstraße gehört nicht zu jenen glattsanierten Anlagen, die den Mietspiegel nach oben und den Charme nach unten drücken. Hannelore Mühlenhaupt hat die Räume unter anderem an ein Theater von Menschen mit Behinderung und den langjährigen Produzenten des Potsdamer Regisseurs Andreas Dresen vermietet. „Mein Mann wurde mehrmals aus Kreuzberg wegsaniert, er hat es schwer gehabt als Künstler und wollte es anderen leichter machen.“ Das gilt auch für die sogenannten einfachen Leute. Beim Eintritt in die zwei Museumsräume fallen zwei Flaschen Champagner auf, sie sind für einen dieser Menschen reserviert. „Kai, der Obdachlose vom Marheinekeplatz hatte 50. Geburtstag, den feiern wir nach – mit Champagner und Cordon Bleu aus der Markthalle.“

Der Künstler liebte Kiez-Gestalten

Die Ausstellung katapultiert den Besucher in das Leben im Kiez. „Wir wollen Kurt Mühlenhaupt den Kreuzbergern nahebringen“, sagt Christina Schulz, die künstlerische Leiterin. Straßenzüge erscheinen als bewegte Szenerien, die Menschen als Tupfer in satten Farben. Die Menschen schlürfen noch nicht aus Coffee-to-Go-Bechern, sie kläffen sich direkt ins Gesicht, anstatt ins Handy zu sprechen. Der kriegsversehrte Künstler zeichnete das Milieu nicht nur, er war ein Teil von ihm. Er zog mit dem Leierkasten umher, vertickte Trödel und gründete eine legendäre Kneipe. Hinterm Tresen versorgte der er neben den üblichen Kiezgestalten auch Henry Miller und Friedrich Dürrenmatt mit Molle und Korn. Die Gegend um die Bergmannstraße galt als Viertel der Abgehängten, heute tummeln sich in den Cafés und Biomärkten junge Familien. Zugezogen und zahlungskräftig. Kreuzberger Nächte sind nicht mehr lang.

Es blüht im Bergmannstraßen-Kiez

Hannelore Mühlenhaupt fühlt sich trotzdem wohl hier – und betont zugleich: „In Bergsdorf gibt’s nicht so viel Spinner wie in der Bergmannstraße!“ Mühlenhaupt und Schulz schwärmen vom Landleben. Der Kuchen aus der Bergsdorfer Bäckerei triefe nicht vor Backfett, die Leute seien herzlich – „und wie schön die Natur jetzt im Frühling ist, wie das riecht, wie das blüht!“ Mühlenhaupt schwärmt so charmant wie sie auch schimpfen kann – garniert mit einem schelmischen Lächeln.

Schräge Vögel statt AfD

Zum Beispiel, als das Gespräch auf den „Deutschboden“-Autor Moritz von Uslar kommt. Mühlenhaupt ärgert es, wie er die Zehdenicker in Geschmacksfragen veralbert. „Mir ist egal, was für eine Schrankwand einer im Wohnzimmer hat. Hauptsache, er ist nett“, sagt sie, um frotzelnd zu ergänzen: „… und wählt nicht die AfD!“ Die Rechtspopulisten seien in Bergsdorf eh nicht so beliebt, auch wegen ihres Kunstmuseums. „Die sind schräge Vögel gewohnt.“

Von Maurice Wojach