Kurzfristige Sperrung am Kreuz Oranienburg in der Nacht: Sperrung der B96-Abfahrt auf die A10

Oranienburg

Zu einer kurzfristigen Sperrung der Tangente, die am Autobahnkreuz Oranienburg von der B96 auf die A10 in Fahrtrichtung Hamburg führt, kommt es aufgrund von Fahrbahnarbeiten in der Nacht von Montag (6. Juli ) zu Dienstag (7. Juli) von 19 Uhr bis morgens, 4 Uhr. Dies teilte die bauausführende Havellandautobahn GmbH am Montagvormittag mit.

Umleitungsempfehlung für alle betroffenen Verkehrsteilnehmer ist die Nutzung der Anschlussstelle Hennigsdorf von der B96 in Fahrtrichtung Hamburg als nächstgelegener Abfahrtmöglichkeit zu der von der Sperrung betroffenen Tangente.

Zum Hintergrund:

