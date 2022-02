Land bewertet neu: Zukunft für Bahnstrecke Oranienburg – Schmachtenhagen

Oranienburg

Aus „rot“ wird „hellblau“: Das brandenburgische Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung hat die Ergebnisse der Potenzialanalyse zu reaktivierender Bahnstrecken im Land korrigiert – und im Ergebnis die Verbindung von Oranienburg nach Schmachtenhagen neu bewertet.

Von einer Strecke ohne ausreichendes Potenzial zur Reaktivierung ist dieser Abschnitt nun aufgestiegen zu einer Strecke, die eine detaillierte Untersuchung erhalten wird.

Bessere Verknüpfung der Kernstadt mit Ortsteilen

Dazu sagt der Oranienburger Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen): „Die Anbindung Schmachtenhagens an den Bahnhof Oranienburg wäre ein großer Gewinn für den Verkehr in der Stadt inklusive ihrer Ortsteile. Der Blick auf die Streckenkarte zeigt, dass mit der Reaktivierung dieses nun neu bewerteten Abschnitts ein echter Lückenschluss vollzogen würde: Sachsenhausen, Schmachtenhagen und Wensickendorf wären in der Folge deutlich besser miteinander und mit der Kernstadt verbunden.“

Klemp gehe davon aus, dass diese Strecke dann an allen Wochentagen im Stundentakt bedient werden würde. Sachsenhausen bekäme dann zusammen mit der RB12 rechnerisch sogar eine Anbindung im Halbstundentakt. Genau solchen Fragen – etwa, wie sich eine verbesserte Taktung auf das Potenzial der Strecke auswirkt – müsse sich die nun anstehende detaillierte Untersuchung widmen.

Heidekrautbahn bis Liebenwalde könnte auch wieder in den Fokus rücken

Der Landtagsabgeordnete begrüße ausdrücklich, dass das Infrastrukturministerium sämtliche Strecken im Gutachten nochmals überprüft und Korrekturen vorgenommen hat. „Mit der Neubewertung des Abschnitts Schmachtenhagen – Oranienburg rückt einmal mehr auch die Anbindung Liebenwaldes an die Heidekrautbahn in den Fokus. Dieser wurde im selben Gutachten bislang kein ausreichendes Potenzial zur Reaktivierung bescheinigt. Eine wiederhergestellte Verbindung Oranienburg-Schmachtenhagen-Wensickendorf würde nach meiner Einschätzung auch für diese Strecke ganz neue Voraussetzungen schaffen.“

Hintergrund: Im vergangenen Jahr sind 46 Vorschläge zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken in ganz Brandenburg zusammengetragen worden. Die unterschiedlichen Streckenabschnitte wurden begutachtet und in Bezug auf ihr Potenzial kategorisiert. Anfang des Jahres hatte das Infrastrukturministerium acht Strecken vorgestellt, die detailliert hinsichtlich einer möglichen Wiederbelebung untersucht werden. Jetzt sind weitere Strecken hinzugekommen.

Von MAZonline