Landeselternsprecher Danilo Fischbach: „Wir plädieren für offene Einrichtungen“

„Wir als Eltern plädieren für weiterhin geöffnete Kindertagesstätten und dafür, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter gelebt wird“, sagt Danilo Fischbach aus Schwante. Der Sprecher des Landeselternkitabeirats reagiert damit auf die Forderung von Kita-Mitarbeitenden aus Bergfelde, die Einrichtungen grundsätzlich zu schließen und lediglich eine Notbetreuung für Eltern aus systemrelevanten Berufen zu gewährleisten. Viel wichtiger sei aus Elternsicht die Frage, „was Einrichtungsträger unternehmen, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen“, so Fischbach. Das betreffe FFP2-Masken, Schnelltests und Impfungen. Erzieher/-innen und Lehrer/-innen müssten bei den Impfungen in der Priorität ganz weit nach oben gesetzt werden. Er unterstütze deshalb die Forderung der Kreistagsfraktion der Bündnisgrünen an den Landkreis, Schnelltests für alle Mitarbeitende an Schulen und Kitas zu bestellen und den Trägern zur Verfügung zu stellen. Er hoffe auf eine große Resonanz aller Fraktionen und einen entsprechenden Antrag im Kreistag. „Das ist auch eine Frage des Wirtschaftsstandortes Oberhavel“, so Fischbach.

Bergfelder Kita betreut rund 70 Prozent aller Kinder

Das Team der Kita „Campus“ Bergfelde, die sich seit dem Jahreswechsel in der freien Trägerschaft der Independent-Living-Stiftung befindet, hatte sich Ende vergangener Woche mit einem Brief an den Ministerpräsidenten, die Bildungsministerin, den Landtag sowie den Oberhavel-Landrat gewandt. Darin wird unter anderem beklagt, dass zu viele Eltern, die eigentlich zu Hause oder im Home-Office tätig sind, ihr Kind weiter in die Einrichtung bringen. Dadurch würden rund 70 Prozent aller Kita-Kinder weiter betreut. „Das ist wirklich viel“, sagt eine Autorin des Briefes, die ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte. Beim Lockdown im Frühjahr sei deutlich weniger als die Hälfte der aktuellen Kinderzahl im Kindergarten gewesen, maximal 30. Größtenteils habe es nur vier Gruppen mit je fünf Kindern gegeben – bei einer Kapazität von 122 Plätzen im Kitabereich und 210 Plätzen im Hortbereich.

Private Masken und Schnelltests

Dem Team gebe auch zu denken, dass in Familien, bei denen beide Elternteile bei der Polizei oder im Gesundheitswesen tätig sind, private Lösungen für die Betreuung gefunden würden. Es seien zum Teil gerade Eltern im Homeoffice, die ihre Kinder weiter in die Einrichtung bringen und damit auch einem erhöhten Corona-Risiko aussetzen würden. Und nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch das Kita-Personal. „Wir sind hier zum Teil mit 16 verschiedenen Haushalten in einem Raum“, sagt die Briefschreiberin. Im privaten Umgang sei nur eine Person aus einem Haushalt erlaubt. Einige Mitarbeitende hätten sich deshalb bereits privat FFP2-Masken und Schnelltests gekauft, um sich und andere besser zu schützen. Von den insgesamt 20 Kollegen im Team seien aktuell drei coronabedingt nicht verfügbar.

Fischbach erneuert Forderung nach Vertretungsreserve

Weil auch durch andere Krankheiten, Urlaub, Fortbildung und andere Unwägbarkeiten Mitarbeitende naturgemäß ausfallen, „fordern wir seit Jahren eine Vertretungsreserve in Kindertagesstätten – analog den Schulen“, sagt Danilo Fischbach. Ersatzkräfte seien aber „im gegenwärtigen Betreuungsschlüssel nicht vorgesehen“. Es gehe dabei nicht um ein stupides Erhöhen des Betreuungsschlüssels, sondern um die Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems.

Zum Thema Vertretungsreserve hätten die Eltern eine Volksinitiative gestartet, sagt Danilo Fischbach. Obwohl „weit über 10 000 Unterschriften“ zusammengekommen seien, „wurden wir nicht einmal im Bildungsausschuss des Landtages angehört“, bedauert der Landessprecher. Hintergrund ist, dass das erforderliche Quorum von mindestens 20 000 Unterschriften nicht erreicht wurde.

Schnelltests : andere können es doch auch

Wenn die Kommunen jetzt nur auf das Land zeigten, so reiche das für den Corona-Gesundheitsschutz in den Kindertagesstätten nicht aus, ist Danilo Fischbach überzeugt: „Der Landkreis und die Träger der Einrichtungen müssen Antworten finden.“ Hygienepläne allein reichten nicht aus. Masken und Schnelltests könnten kurzfristig besorgt werden. In der Landeshauptstadt Potsdam und im Kreis Ostprignitz-Ruppin werde das bereits zur Verfügung gestellt. „Was in OPR möglich ist, das sollte in Oberhavel erst recht möglich sein“, so Fischbach.

