Landkreis Oberhavel: Brandschutzeinheit übt für den Ernstfall

Drei Landkreise – ein gemeinsames Ziel: An einer Übung für den Ernstfall hat sich am Samstag, 12. März 2022, die Brandschutzeinheit Oberhavels beteiligt: Unter der Regie des Nachbarkreises Uckermark und mit Beteiligung des Landkreises Barnim wurden die Alarmierung und Abläufe für einen Einsatz im Falle einer Großschadenslage, wie beispielsweise bei einem Waldbrand oder Hochwasser, erprobt.

80 Einsatzkräfte nehmen teil

Die etwa 80 an der Übung teilnehmenden Einsatzkräfte aus Oberhavel versammelten sich in Fürstenberg/Havel, um gemeinsam das Ziel in Lychen anzusteuern. „Vor Ort stellten wir unsere kreisliche Technik und Logistik vor, die im Ernstfall die Brandschutzeinheit ergänzt, darunter der Gerätewagen Logistik, eine Betankungsanlage, Zelte, Liegen und Hygieneboards“, so Kreisbrandmeister Gerd Ritter.

Die Brandschutzeinheit Oberhavels probt für den Ernstfall. Quelle: Landkreis Oberhavel

Die Brandschutzeinheit ist eine spezielle Einheit des Katastrophenschutzes. Ab dem kommenden Jahr wird sie um einen vierten Zug ergänzt. Dafür werden aktuell fünf Tanklöschfahrzeuge beschafft, die zu 50 Prozent vom Landkreis Oberhavel bezuschusst werden. Sie werden in Fürstenberg/Havel, Gransee, Kremmen, Löwenberger Land und Zehdenick stationiert – den Gebieten, in denen am häufigsten Waldbrände zu löschen sind. Zeitgleich trafen sich am Sonnabend in Gransee Vertreter nahezu aller Jugendfeuerwehren des Landkreises zum Wettkampf „Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren“. Organisiert wurde der Wettstreit vom Kreisfeuerwehrverband Oberhavel.

