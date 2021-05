Landkreis Oberhavel: Diese Corona-Teststellen sind über Pfingsten geöffnet

Oberhavel

Die Pfingsttage stehen bevor, und dank der sinkenden Infektionszahlen sind erste Öffnungsschritte, unter anderem für die Außengastronomie, aber auch für Besuche von Familie oder Freunden, möglich. Deshalb werden auch an den Feiertagen einige Teststellen in Oberhavel die Möglichkeit eines tagesaktuellen Corona-Schnelltests anbieten. Eine Liste der dem Landkreis gemeldeten geöffneten Teststellen ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.oberhavel.de/corona zu finden.

Die Liste der Öffnungszeiten von im Landkreis Oberhavel tätigen Teststellen erhebt dabei allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Veröffentlicht sind diejenigen Meldungen, die dem Landkreis Oberhavel direkt übermittelt wurden. Weitere Öffnungszeiten können Bürgerinnen und Bürger in den Teststellen vor Ort oder auf den Internetseiten der Teststellen selbst erfragen.

Negative Schnelltests sind nötig

Für einen Einlass in die Außengastronomie ist davon unabhängig auch ein unter Aufsicht vor Ort durchgeführter Selbsttest mit negativem Testergebnis zulässig. Wichtig ist, dass für den Gastronomen ein negatives Testergebnis nachvollziehbar ist. Ein beispielsweise zu Hause durchgeführter Selbsttest reicht dafür nicht aus, wie die Oberhaveler Kreisverwaltung mitteilt.

Die offenen Teststellen über die Pfingsttage sind: Fürstenberg/Havel, Foyer der Mehrzweckhalle, Berliner Straße 76, Sonnabend, 10 bis 16 Uhr; Sonntag, 9 bis 13 Uhr; Glienicke, Teststelle im Vitadeum, Hauptstraße 54, Sonntag, 10 bis 14 Uhr, Montag, 10 bis 14 Uhr; Gransee, Kolliner Straße 12a, Sonnabend,10 bis 16 Uhr, Sonntag, 9 bis 13Uhr; Hohen Neuendorf, Testzentrum an der Stadthalle, Am Rathaus 1, Sonnabend, 8 bis 15 Uhr, Montag, 7.30 bis 10 Uhr; Kremmen, Teststelle am Spargelhof Kremmen, Groß-Ziethener Weg 2, Sonnabend, 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 10 bis 17 Uhr; Löwenberg, Teststelle im Bürgerhaus, Am Waldstadion 6, Sonntag, 9 bis 13 Uhr; Oranienburg, Ortsteil Germendorf, Teststelle am Standhotel, Kremmener Allee 24 B, Sonnabend, 11 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Montag,11 bis 17 Uhr; Zehdenick, Hospitalstraße 1, Sonnabend, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 9 bis 13 Uhr.

Von MAZonline