Kunst- und Kulturschaffende aus Oberhavel aufgepasst: Der Landkreis Oberhavel lobt in diesem Jahr wieder den Kulturpreis aus! Die Auszeichnung erkennt ein Lebenswerk oder besondere künstlerische Leistungen in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Soziokultur an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.