Landkreis Oberhavel: Mit drei Klicks zum kostenlosen Glasfaseranschluss

Der Landkreis Oberhavel intensiviert in den Glasfaseranschluss im Landkreis. Bereits im März des Vorjahres begann der Ausbau, rund 10 000 Haushalte, Unternehmen und Schulen sollen bis Ende 2022 einen Glasfaseranschluss der Telekom erhalten. „Inzwischen sind zwei Ausbaugebiete bereits vollständig erschlossen. Das sind mehr als 150 Adressen, ein erster Meilenstein ist gesetzt.“ Allerdings ist der Landkreis nicht ganz mit der Anmeldungsquote von bisher 64 Prozent für den kostenlosen Anschluss zufrieden.

Mit drei Klicks zum Glasfaseranschluss. Landrat Egmont Hamelow und WInTO-Prokuristin Claudia Flick berichten. Quelle: Enrico Kugler

Insgesamt 40 Millionen Euro kostet der Ausbau des Glasfasernetzes, wovon 50 Prozent der Bund trägt, 40 Prozent das Land Brandenburg und immerhin noch zehn Prozent – vier Millionen Euro – der Landkreis Oberhavel. „Die entsprechende Förderrichtlinie stammt aus dem Jahre 2015. Das damalige Ziel der Bundesregierung war ambitioniert, bis 2018 diese Förderrichtlinie umzusetzen. Allerdings gibt es Prozesse, die einfach Zeit in Anspruch nehmen“, berichtet Claudia Flick, Prokuristin der WInTO GmbH, die den Glasfaserausbau in Oberhavel koordiniert. Laut Flick sei die Vernetzung in Oberhavel auf einem guten Level, aber noch nicht ausreichend. „Und das Landkreisübergreifend, also nicht spezifisch im Norden oder Süden. Unser Ziel ist es, alle Bereiche zu erschließen, dies wurde aber vom Fördermittelgeber abgelehnt. Es gibt klare Vorgaben, wer förderfähig ist und wer nicht“, so Flick.

In drei Schritten zum kostenlosen Glasfaseranschluss. Quelle: Enrico Kugler

Doch wie erfahre ich, ob mein Grundstück förderungsfähig ist? Wichtig ist, dass Hausbesitzer die Erschließung beauftragen, nur dann wird der Anschluss hergestellt. Wer wissen möchte, ob das eigene Grundstück förderfähig ist und vom Glasfaserausbau profitiert, kann einen Online-Check durchführen unter: www.telekom.de/glasfaser-beauftragung.de. Sofern eine Förderfähigkeit ausgewiesen wird, kann die Beauftragung problemlos über das Onlineportal erfolgen. „Dies ist für die Eigentümer mit keinerlei Kosten verbunden. Lediglich das anschließend gebuchte Produkt muss bezahlt werden – wie bei jedem anderen Internetanschluss. Die Buchung eines Produktes bei der Telekom ist für den Ausbau selbst aber nicht erforderlich“, so der Landkreis.

WInTO-Prokuristin Claudia Flick. Quelle: Enrico Kugler

Alle förderfähigen Grundstückseigentümer wurden per Post in den vergangenen Wochen und Monaten kontaktiert. In den kommenden Wochen werden diejenigen Eigentümer noch einmal gezielt durch die Kreisverwaltung kontaktiert, für die ein Glasfaseranschluss möglich ist und die sich bisher nicht dazu zurückgemeldet haben. Denn die Quote der bislang beauftragten Hausanschlüsse liegt aktuell bei nur 64 Prozent und damit unter dem erwarteten Durchschnitt. Claudia Flick ergänzt: „Es gibt drei Gründe, warum man keine Post erhalten hat. Man hat einen Anschluss von mehr als 30 Mbit/s, die Adresse ist erst nach der Erfassung 2016 dazugekommen oder die Katasteramtsdaten von den Kommunen wurden nicht an den Landkreis übermittelt.“

Vier Ausbaucluster abgeschlossen

Insgesamt zwölf Ausbaucluster umfasst der Glasfaserausbau im Landkreis Oberhavel und soll bis Jahresende 2022 abgeschlossen sein. Vier Ausbaucluster sind bereits angeschlossen worden. Wer in diesem Ausbaucluster wohnt, kann sich nicht mehr online über die Telekom anmelden. Diese wenden sich bitte an den Landkreis Oberhavel, Informationen dazu unter www.oberhavel.de/breitband. Abgeschlossen sind die Ausbaucluster Zehlendorf, Liebenwalde, Fürstenberg, Bredereiche, Himmelpfort, Menz, Schulzendorf, Marienthal, Gutengermendorf, Seilershof und Grieben. Hier gehen Anmeldungen nur noch per Mail.

Von Knut Hagedorn