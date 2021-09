Oranienburg

Die Planungen für den Neubau einer vierzügigen Oberschule in Velten werden nicht gestoppt. Ein diesbezüglicher Antrag der Fraktion FDP/Piraten ist in der jüngsten Sitzung des Kreistages am Mittwoch mit 10:27 Stimmen abgelehnt worden – bei 14 Stimmenthaltungen.

Die Antragsteller begründen ihren Antrag mit dem Hinweis auf „parteiübergreifend erheblichen Widerstand“ im Arbeitskreis und die Juni-Sitzung des Kreistages, bei dem zwei Lehrerinnen der Barbara-Zürner-Oberschule „anschaulich und sehr plausibel“ ihre Bedenken gegen eine vierzügige oder noch größere Oberschule vorgetragen hatten. Dennoch setze die Kreisverwaltung die Planungen fort. „Dies halten wir für eine unnötige Ressourcenverschwendung“, heißt es in der Beschlussbegründung.

Kreis plant zweiten Schulstandort

Hintergrund: Die aktuelle Schulentwicklungsplanung verzeichne einen starken Anstieg der Schülerzahlen im Planungsgebiet 1 (Velten, Hennigsdorf, Oberkrämer, Kremmen) in den kommenden Jahren. Um dem Anstieg Rechnung zu tragen, hat die Kreisverwaltung das Konzept für eine siebenzügige Barbara-Zürner-Oberschule in Velten vorgestellt. Die sieben Oberschulzüge sollen auf zwei Schulstandorte verteilt werden – die vierzügige Oberschule und die „alte“ dreizügige Oberschule.

Alternativvorschlag wurde ebenfalls abgeleht

Um dem Bedarf an Oberschulplätzen dennoch gerecht werden zu können, hatte die Fraktion FDP/Piraten zusätzlich den Antrag eingereicht, Gesamtschulstandorte in dem besagten Planungsgebiet ausfindig zu machen. Der Landrat sollte sich mit den Verwaltungsspitzen der vier genannten Kommunen in Verbindung setzen, um sämtliche dort verfügbare und kurzfristig nutzbare Standorte für eine fünfzügige Gesamtschule zu ermitteln. Zudem sollten sämtliche hierfür geeignete und in Kreiseigentum befindliche Flächen in den vier Orten aufgelistet werden. Ergebnisse sollten spätestens im nächsten Kreistag am 6. Oktober präsentiert werden.

Landkreis steht in der Pflicht

Beide Anträge wurden gemeinsam diskutiert – beide fanden keine Mehrheit. Der zweitgenannte Antrag fiel mit 13:26 Stimmen durch – bei zwölf Enthaltungen.

Vor der Abstimmung hatte Landrat Ludger Weskamp (SPD) klar gemacht, dass der Landkreis gegenüber der Stadt Velten in der Pflicht stehe, was den Oberschulstandort angeht. Das zentral gelegene Veltener Grundstück sei zum symbolischen Preis für einen Euro gekauft worden und ermögliche auch einen Ganztagsbetrieb. Wenn in Sachen Schulneubau nichts passiert, sei die Fläche in drei Jahren jedoch weg. FDP-Piraten-Fraktionsvorsitzender zeigte sich zufrieden mit der Debatte: Der Antrag habe „voll ins Schwarze getroffen“. Die deshalb von ihm beantragte Rücküberweisung zur weiteren Diskussion im Bildungsausschuss wurde jedoch mit 25:26 Stimmen abgelehnt.

Von Helge Treichel