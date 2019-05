Oberhavel

Zum zweiten Mal wird der Landkreis Oberhavel in diesem Jahr den Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage verleihen. Einzelpersonen und Initiativen können sich noch bis zum 30. Juni um die Auszeichnung bewerben.

Ehrenamtliche Arbeit soll gewürdigt werden

„Wir wollen insbesondere die ehrenamtliche Arbeit jener würdigen, die sich durch ihr uneigennütziges Engagement für die Schwächeren in unserer Gesellschaft einsetzen und unserem Oberhavel damit ein weltoffenes, tolerantes und solidarisches Antlitz geben.Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit und kann nicht hoch genug geschätzt werden“, sagt Landrat Ludger Weskamp zur Auslobung des Preises.

Preisgeld von bis zu 2.000 Euro.

Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von bis zu 2.000 Euro dotiert. Sie kann an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen werden, die in besonderer Weise Zivilcourage bewiesen haben. Die Eigenbewerbungen sowie Vorschläge Dritter sollten schriftlich mit einer kurzen Begründung und dem Vermerk „Zivilcourage“ im Büro des Kreistages, Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg oder per Mail (Kreistag@oberhavel.de) eingereicht werden.

Von MAZonline