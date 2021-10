Landkreis Oberhavel gibt künftig deutlich mehr Geld für Kultur aus

Oberhavel

Der Kreistag hat der neuen Oberhaveler Kulturförderrichtlinie am Mittwoch zugestimmt. Damit werden ab 1. Januar insgesamt 50.000 Euro für Kulturschaffende pro Jahr bereitstehen. Bislang wurden jährlich 15.000 Euro ausgereicht. Außerdem ist die Richtlinie systematisiert, präzisiert und vereinfacht worden.

Diesem Prozess war eine Umfrage unter weit mehr als einhundert im Landkreis künstlerisch Tätigen vorausgegangen. „Um noch besser auf die Bedarfe der Kunstschaffenden reagieren zu können, haben wir sie bei der Neufassung eng eingebunden. So können Fördermittel noch zielgerichteter eingesetzt werden und kommen genau dort an, wo sie benötigt werden“, erläutert Kulturdezernent Matthias Rink.

Landkreis will kulturelles Leben anstoßen

„Ob Bildende Kunst, Film, Theater, Musik oder Literatur – Oberhavel hat tolle Künstlerinnen und Künstler in allen Sparten und großartige Kulturinitiativen zu bieten“, so Rink. Mit den Fördermitteln will der Landkreis helfen, das kulturelle Leben durch Veranstaltungen und andere Aktivitäten zu erhalten, zu bereichern und weiterzuentwickeln. Die neue Richtlinie stellt deshalb künftig noch deutlich mehr Fördermittel für Kulturprojekte im ganzen Kreis bereit.

Ergebnis besagter Umfrage waren insbesondere der Wunsch nach klaren Bestimmungen zur Vergabe der Fördermittel, eine Online-Anmeldung, die Reduzierung der notwendigen Eigenmittel und ein einfacher Verwendungsnachweis. Alledem wird die Richtlinie nun gerecht: Die Förderschwerpunkte sind nun in drei Zuwendungsfeldern zusammengefasst. Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung als Projektförderung gewährt. Förderfähig sind bis zu 50 Prozent der Kosten eines Projekts, maximal pro Projekt mit Kindern und Jugendlichen bis zu 2500 Euro. Für Austausch und Vernetzung bis zu 1500 Euro. Für Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen und Präsentationsmöglichkeiten bis zu 500 Euro.

Erstmals ist definiert, was nicht gefördert wird

Anträge auf Zuwendungen zur Förderung von kulturellen Projekten können im ersten Kalenderhalbjahr jedes Jahres bis zum 31. Januar und für das zweite Kalenderhalbjahr bis zum 31. Januar des laufenden Jahres eingereicht werden. Anträge für Projekte, die bereits vor der jeweiligen Antragsfrist stattfinden sollen – also vom 1. bis 31. Januar und 1. bis 31. Juli – müssen vor Projektbeginn gestellt werden. Anträge, die verspätet eingehen, werden nicht berücksichtigt. Die Antragsunterlagen und das Abrechnungsverfahren sind übersichtlich gestaltet. Eine Online-Antragstellung wird ab dem 1. Januar 2022 möglich sein.

Erstmals definiert die Richtlinie konkrete Maßnahmen, die von einer Förderung ausgenommen sind: Das sind Projekte mit ortstraditioneller oder vereinsinterner Bedeutung oder mit vorwiegend geselligem Charakter wie zum Beispiel Dorf- und Stadtfeste oder Jubiläen, außerdem Veranstaltungen von Parteien, politischen Gruppierungen sowie kulturelle Rahmenprogramme und Beiträge zu Veranstaltungen, deren Zielrichtung in erster Linie nicht Kunst und Kultur sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind eine institutionelle Förderung, investive Maßnahmen und eigene Miet- und Betriebskosten sowie Personal- und Honorarkosten für Mitarbeitende der Zuwendungsempfangenden.

Auch Projekte, die bereits aus anderen Haushaltsmitteln des Landkreises Oberhavel gefördert werden, können nicht berücksichtigt werden.

Von MAZonline