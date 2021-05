Landkreis Oberhavel lobt Kulturförder- und Umweltpreis aus

Oranienburg

Der Landkreis Oberhavel lobt in diesem Jahr wieder den Kulturförderpreis aus. Die Auszeichnung wird für langjährige Arbeit auf kulturpädagogischem Gebiet in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Soziokultur verliehen. „Mit dem Preis soll vielfältiges Kulturengagement von Personen, Vereinen, Gruppen, Organisationen und Einrichtungen aus Oberhavel in besonderer Form öffentlich gewürdigt werden“, sagt der zuständige Dezernent Matthias Rink.

Der Förderpreis ist mit bis zu 2.500 Euro dotiert. Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Jury. Sie bewertet die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz sowie langjähriges kontinuierliches Wirken. „Die Auszeichnung soll gelungene kulturelle Aktivitäten würdigen und für weiteres Engagement motivieren“, so Rink.

Bewerbungen und Vorschläge bis zum 30. Juni

Neben eigenen Bewerbungen sind auch Vorschläge durch Dritte möglich. Wer in Oberhavel wohnt oder in seiner Tätigkeit Kunst und Kultur im Kreisgebiet maßgeblich beeinflusst und gefördert hat, kann am Wettbewerb teilnehmen. Der Bewerbung beziehungsweise dem Vorschlag sollten Unterlagen beigefügt werden, die eine Beurteilung der Leistung ermöglichen.

Vorschläge und Bewerbungen können bis zum 30. Juni unter dem Stichwort „Kulturförderpreis 2021“ an den Landkreis Oberhavel, Dezernat IV, Stabsstelle Weiterbildung, Kultur und Sport in der Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg gerichtet werden.

Auch der Umweltschutzpreis wird dieses Jahr vergeben

Der Kulturförderpreis soll voraussichtlich Anfang September vergeben werden. Er wird im jährlichen Wechsel mit dem Kulturpreis des Landkreises Oberhavel verliehen. Zuletzt erhielt den Kulturförderpreis im Jahr 2019 die Initiative Zernikow, 2017 wurde das Dorftheater Sonnenberg ausgezeichnet.

Auch für den „Barbara Zürner Umweltschutzpreis“ werden Bewerbungen noch bis zum 30. Juni entgegengenommen. Mit der Auszeichnung ehrt der Landkreis Oberhavel beispielhaftes Engagement im Natur- und Umweltschutz. Vorschläge können an den Landkreis Oberhavel, Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Umweltschutzpreis“ gerichtet werden. Nähere Informationen unter: www.oberhavel.de/Umweltschutzpreise.

