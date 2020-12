Landkreis Oberhavel mit IT-Kompetenzzentrum beauftragt

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel soll sich den Herausforderungen der digitalen Bildung stellen und den durch die aktuelle Pandemielage verstärkten Digitalisierungsschub nutzen. Daher beauftragte der Kreistag den Landrat, mit Beginn des Jahres 2021 ein IT-Kompetenzteam für Schulen in Trägerschaft des Landkreises zu bilden, welches an jeder kreiseigenen Schule die Implementierung und Durchführung digitalisierter Bildung mit technischem und konzeptionellem Wissen umsetzt und gegebenenfalls bestehende Konzepte gemeinsam mit den Schulen weiterentwickelt. Einen diesbezüglichen Antrag von SPD/LGU/Tierschutzpartei und Bündnisgrünen beschloss der Kreistag am späten Mittwochabend mit einer denkbar knappen Mehrheit von 25:24 Stimmen bei einer Enthaltung.

Das IT- Kompetenzteam soll die einzelnen Schulen beim Beantragen von Fördermitteln beraten und unterstützen, eine Medienstrategie im Rahmen des Medienentwicklungsplans der einzelnen Schulen entwickeln, bei der Beschaffung und Wartung geeigneter mobiler Endgeräte für die einzelnen Schulen zum Verleih an die Schülerinnen und Schüler unterstützen, Anwenderinnen und Anwender für die Nutzung der bereitgestellten Hard-und Software schulen und die Schulen in Datenschutzfragen sowie beim Einrichten und Warten der IT an den Schulstandorten beraten. Außerdem sollen Standards für die genutzte Hard- und Software entwickelt werden, welche aus technischer und pädagogischer Sicht für die entsprechenden Schulformen geeignet sind. Dabei sollen Open Source Lösungen, offene Dateiformate und langlebige Hardware sowie Datenschutzaspekte berücksichtigt werden.

Von Helge Treichel