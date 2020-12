Landkreis Oberhavel regelt Notfallbetreuung für Hortkinder und Grundschüler

Oberhavel

Coronabedingt findet ab Montag, 4. Januar 2021, findet in den Schulen kein Präsenzunterricht statt. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“. Ebenso ist der Hortbetrieb untersagt. Allerdings ist für Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe ist eine Hortbetreuung ( Notbetreuung) zu gewährleisten.

Anspruch darauf haben: diejenigen Kinder, deren beide Sorgeberechtigten in systemrelevanten Infrastrukturbereichen beschäftigt sind und bei denen eine sonstige Betreuung nicht organisiert werden kann sowie Kinder, bei denen die Betreuung aus Gründen des Kindeswohls erforderlich ist.

Anzeige

Systemrelevante Berufe neu festgelegt

Systemrelevant laut Festlegung des Landes Brandenburg sind unter anderem Berufe im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereichen, den stationären und teilstationären Erziehungshilfen, in Internaten gemäß § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe sowie zur Versorgung psychisch Erkrankter,

 als Erzieherin und Erzieher oder als Lehrerin und Lehrer in der Notfallbetreuung,

 zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion in der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung,

 bei der Polizei, im Rettungsdienst, Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr und bei der Bundeswehr sowie für die sonstige nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr,

 in der Rechtspflege,

 im Vollzugsbereich einschließlich des Justizvollzugs, des Maßregelvollzugs und in vergleichbaren Bereichen,

 der Daseinsvorsorge für Energie, Abfall, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, Informationstechnologie und Telekommunikation, die Leistungsverwaltung der Träger der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,

 der Landwirtschaft, der Ernährungswirtschaft, des Lebensmitteleinzelhandels und der Versorgungswirtschaft,

 als Lehrkräfte für zugelassenen Unterricht, für pädagogische Angebote und Betreuungsangebote in Schulen sowie für die Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen,

 der Medien, in der Veterinärmedizin für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs erforderliches Personal,

 Reinigungsfirmen, soweit sie in kritischen Infrastrukturen tätig sin,

 in freiwilligen Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen ehrenamtlich Tätige.

Neue Regelungen für Alleinerziehende

Alleinerziehende haben – anders als im Frühjahr – nicht automatisch Anspruch auf Notbetreuung. Auch bei Ihnen müssen oben genannte Kriterien zutreffen. Die Zwei-Elternteil-Regelung gilt nicht, wenn eine sorgeberechtigte Person im stationären oder ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist. Deren Kinder haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine Notbetreuung, auch für Kinder der fünften und sechsten Jahrgangsstufe.Antragsverfahren und Telefonhotline

Eltern und Schulen im Landkreis werden mit einem Schreiben vom heutigen Tag über das Antragsverfahren informiert. Für alle betroffenen Eltern stellt der Landkreis Oberhavel kreisweit eine entsprechende Bescheinigung aus. Das Formular sowie die Zusatzbescheinigung für den 2. Sorgeberechtigten können ab sofort unter www.oberhavel.de/notbetreuung abgerufen werden. Ausgefüllt und vom jeweiligen Arbeitgeber unterzeichnet sind sie per E-Mail an notbetreuung@oberhavel.de an den Landkreis Oberhavel zu senden. Es muss dabei eine E-Mailadresse angegeben sein, an welche die Bestätigung des Landkreises versandt werden kann. Es werden nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formulare bearbeitet.

Notbetreuung ist enorme Herausforderung

Für Nachfragen hat der Landkreis ab sofort eine Telefonhotline unter der Nummer 03301/6 01 34 00 eingerichtet. Außer am 24. und 31.12.2020 sowie an den gesetzlichen Feiertagen ist diese montags bis freitags von 9 bis 16Uhr erreichbar. Fragen können auch per E-Mail an notbetreuung@oberhavel.de gerichtet werden.

„Die Einrichtung der Notbetreuung in extrem kurzer Zeit stellt den Landkreis sowie die Städte und Gemeinden Oberhavels vor eine enorme Herausforderung“, sagt Landrat Ludger Weskamp. „Wir haben uns mit der Bürgermeisterin, den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor kurzfristig abstimmt und sind zu einem sehr guten und praktikablen Ergebnis gekommen“.

Anträge werden schnell bearbeitet

Danach organisiert und koordiniert der Landkreis federführend das komplette Prozedere und stellt die Bescheide aus. Der Fachbereich Jugend wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Kommunen bei der Abarbeitung der Anträge unterstützt.

„Es zeigt sich einmal mehr, dass wir in Oberhavel gemeinsam in der Lage sind, solche Aufgaben zu meistern. Das zeichnet uns aus. Ich danke allen Verantwortlichen für das konstruktive Herangehen und wünsche uns viel Erfolg“, so der Landrat.

Von MAZonline