Oranienburg

Der Landkreis Oberhavel richtet für Bürgerfragen rund um das neuartige Corona-Virus ein zentrales Info-Telefon ein. Das Infotelefon ist ab Dienstag, 3. März, unter der Rufnummer 03301/601 39 00 montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes informieren unter der Hotline zu allen Fragen rund um das Virus.

Informationen auch im Internet erhältlich

Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de. Auch auf der Webseite des Gesundheitsamtes sind zusätzlich aktuelle Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie für die Ärzteschaft Oberhavels verfügbar unter oberhavel.de/Bürgerservice/Gesundheit.

Landkreis reagiert auf stetige Nachfrage

Der Landkreis Oberhavel reagiert mit der Einrichtung des Infotelefons auf eine deutliche Zunahme an Bürgerfragen zum Thema Corona-Virus an das Gesundheitsamt. Dabei geht es vor allem um die Fragen „Wie erkenne ich Symptome“, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um mich zu schützen oder aber auch das Verhalten von Bürgern, die in Risikogebiete gereist sind oder Kontakt zu Menschen haben, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben.

Kein Verdachtsfall in Oberhavel

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es in Oberhavel aber weder einen Verdachts- noch einen Erkrankungsfall. „Der Landkreis Oberhavel beobachtet die Situation ganz genau“, sagt Amtsarzt Christian Schulze. „Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht täglich einen neuen Lagebericht, der im Gesundheitsamt fachintern ausgewertet wird, so dass alle Kolleginnen und Kollegen immer auf dem aktuellsten Stand sind. Auch der Landrat und die gesamte Hausleitung werden regelmäßig informiert.“ Dies geschieht nicht erst seitdem sich die Zahl der Infektionen in Norditalien steigt, sondern seitdem die ersten Fälle in China aufgetreten sind.

Der Landkreis Oberhavel verfügt wie alle Landkreise und Städte in Deutschland über einen Seuchenalarmplan und ist für solche medizinische Notfälle gewappnet. Zudem hat das Gesundheitsamt die Maßnahmen, insbesondere zum Meldewesen, intensiviert und steht in engem Kontakt mit dem Landesministerium, dem Robert-Koch-Institut, dem Rettungsdienst, der Polizei und den Kliniken in Oberhavel.

Von MAZonline