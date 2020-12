Landkreis Oberhavel sucht Betreuer für die Sommer-Ferienfreizeiten in Neuglobsow

Oberhavel

Optimistisch blickt der Fachbereich Jugend des Landkreises Oberhavel auf das Jahr 2021: Trotz des aktuellen Infektionsgeschehens plant er, in den Oster- und Sommerferien die beliebten Ferienfreizeiten für Kinder im kreiseigenen Kinder- und Jugendzentrum in Neuglobsow durchzuführen.

„Nachdem die traditionsreichen Freizeiten in unserem Ferienlager am Stechlinsee in diesem Frühjahr und Sommer, wie so vieles andere auch, ausfallen mussten, setzen wir all unsere Hoffnungen auf das kommende Jahr“, sagt die Leiterin des Fachbereichs Jugend, Kirstin Fussan. „Nach den harten Wochen und Monaten weitgehender coronabedingter Beschränkungen sehnen sich viele Familien nach Normalität und etwas Unbeschwertheit. Unsere Angebote möchten dazu ein Stück weit beitragen.“

Für die Durchführung werden noch engagierte und motivierte Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Dank ihrer Unterstützung sollen die Acht- bis Dreizehnjährigen erlebnisreiche und erholsame Ferientage verbringen können. Konkret können sich junge Helferinnen und Helfer noch für die Durchgänge vom 28. Juni bis 7. Juli sowie vom 10. bis 19. Juli 2021 bewerben.

Betreuerseminare sind Pflicht

Sie sollten zwischen 18 und 26 Jahren alt sein und einen Erste-Hilfe-Lehrgang erfolgreich absolviert haben. Eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin beziehungsweise zum Rettungsschwimmer ist willkommen, jedoch keine Voraussetzung. Interesse an pädagogischer Arbeit sowie auch Erfahrungen auf dem Gebiet der Kinderbetreuung oder eine angestrebte pädagogische oder sozialpädagogische Ausbildung runden das Profil ab.

Darüber hinaus sind Team-, Kritik- und Konfliktfähigkeit sowie Kompromissbereitschaft unerlässliche Bedingungen für die Arbeit mit den Kindern. Voraussetzung für den Einsatz ist zudem die Teilnahme an den Betreuerseminaren, die voraussichtlich vom 9. bis 11. April 2021 (Einsteigerseminar) sowie vom 8. bis 9. Mai 2021 (Hauptseminar) im Kinder- und Jugendzentrum Neuglobsow stattfinden – so die derzeitigen Planungen.

In den Schulungen werden rechtliche Grundlagen, unter anderem zur Fürsorge- und Aufsichtspflicht, vermittelt. Zudem erfolgen konkrete Absprachen und Planungen für die Ferienfreizeitgestaltung. Die Ausstellung einer Bescheinigung über die Tätigkeit als Praktikum und als ehrenamtliche Tätigkeit ist möglich. Sowohl die Teilnahme an den Seminaren als auch an den Ferienfreizeiten ist kostenfrei. Die Fahrtkosten werden jeweils erstattet. Der Einsatz als Betreuerin beziehungsweise als Betreuer wird mit 28 Euro pro Tag bei freier Verpflegung und Unterkunft honoriert.

Wer Interesse an solch einem Einsatz hat, richtet seine schriftliche Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Terminwunsch bitte bis zum 25. Januar 2021 an den: Landkreis Oberhavel, Fachbereich Jugend/Jugendförderung, Adolf-Dechert-Straße 1 16515 Oranienburg . Ansprechpartnerin ist Julia Bania, erreichbar unter Telefon 03301 601-424 oder per E-Mail an j.bania@oberhavel.de

Über die Anmeldeformalitäten zu den Ferienfreizeiten über Ostern und in den Sommerferien wird die Kreisverwaltung Oberhavel im Januar 2021 informieren.

