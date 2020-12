Oberhavel

Der Kreistag hat am Mittwoch den Jugendförderplan 2021 für den Landkreis Oberhavel beschlossen – mit 33:8 Stimmen und neun Enthaltungen. Als wesentliche Schwerpunkte im Jugendförderplan 2021 sind die berufspädagogischen Maßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) und Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) zu nennen. Hier sind finanzielle Mittel geplant, um bereits verlässliche Strukturen und qualifizierte Angebote flächendeckend im Landkreis Oberhavel erhalten beziehungsweise ausbauen zu können. Die Förderung von Angeboten der Jugend(sozial)arbeit einschließlich der Sozialarbeit an Schulen wird im Rahmen der Personal- sowie Sachkostenförderung auf dem hohen Niveau des Landkreises Oberhavel weitergeführt. Dafür sind im kommenden Jahr gut 2,83 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Der Jahresbetrag wächst laut Finanzplanung stetig bis auf gut drei Millionen Euro im Jahr 2024 an.

Im neuen Jugendförderplan wird unter anderem das neue Verfahren der Qualitätsentwicklung und -steuerung für die offene Jugendarbeit und Sozialarbeit an Schulen beschrieben. Dadurch soll der Gesamtverantwortung, die gemäß § 79 SGB VIII dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt, besser entsprochen werden. Laut Antrag des Jugendhilfeausschusses sollen die Stellen für die Sozialarbeit des Runge Gymnasiums sowie der neuen Oberschule Lehnitz Schule in den Jugendförderplan 2021 aufgenommen werden. Die Stellen sollen über das Stellenprogramm für Schulsozialarbeit der Landesregierung gefördert werden.

Von Helge Treichel