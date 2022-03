Landkreis Oberhavel zieht sich aus Corona-Test-Betrieb zurück

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel zieht sich zum 1. April aus dem Betrieb eigener Corona-Teststellen zurück. Davon betroffenen sind Einrichtungen in Lehnitz, Velten und Gransee. Alle drei Teststellen bleiben jedoch weiterhin geöffnet. Der Landkreis konnte einen Weiterbetrieb direkt durch die beauftragten Betreiber vereinbaren.

Der amtierende Landrat Egmont Hamelow erklärt: „Wir bedanken uns für diese Bereitschaft der Unternehmen und Organisationen. Auch weiterhin werden die kostenfreien Bürgertestungen flächendeckend in Oberhavel angeboten. Derzeit sind mehr als 50 Teststellen am Netz. Dank des Engagements der zahlreichen Betreiberinnen und Betreiber kann sich der Landkreis nun wieder verstärkt regulären Aufgaben sowie den aufgrund des Krieges in der Ukraine neu hinzugekommenen Anforderungen widmen.“

Geflüchtete Ukrainer können sich impfen lassen

Auch in den kommenden Wochen bietet der Landkreis Oberhavel zusammen mit den vom Kreis beauftragten mobilen Impfteams Impfmöglichkeiten in Oberhavel an. Auch aus der Ukraine Geflüchtete können sich unter Vorlage ihres Passes und mit dem Nachweis der Aufenthaltserlaubnis hier impfen lassen. Die Impfstelle im Kreistagssaal in Oranienburg ist aufgrund der gesunkenen Nachfrage letztmalig am Donnerstag, 31. März, geöffnet.

52.020 Oberhaveler bislang positiv getestet

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt am Mittwoch, 30. März, bei 1117,9. Bisher sind im Landkreis insgesamt 52.020 Menschen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden.

Seit Mittwoch, 23. März, wurden 2400 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für das Land Brandenburg liegt bei 5,89. 3392 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Zwei Tote in einer Woche

Zuletzt verstarben ein 86-jähriger und ein 59-jähriger Oranienburger. Aktuell sind insgesamt 30 Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis von Coronafällen betroffen, darunter fallen Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete.

Die Gesamtzahl der Covid 19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 1920 (+92), Fürstenberg/Havel: 1302 (+41), Glienicke/Nordbahn: 2813 (+179), Gransee: 1.634 (+60), Großwoltersdorf: 170 (+5), Hennigsdorf: 6082 (+217), Hohen Neuendorf: 6084 (+373), Kremmen: 1819 (+73), Leegebruch: 1940 (+77), Liebenwalde: 947 (+58), Löwenberger Land: 2033 (+63), Mühlenbecker Land: 3734 (+205), Oberkrämer: 2953(+144), Oranienburg: 11.632 (+524), Schönermark: 109 (+2), Sonnenberg: 206 (+11), Stechlin: 247 (+5), Velten: 3143 (+154), Zehdenick: 3229 (+108).

