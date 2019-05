Oberhavel

Wo Bienen sind, dort ist Gesundheit sagt ein altrömisches Sprichwort. Wie wichtig Bienen auch in Oberhavel sind, zeigen die Bemühungen, Bienenvölkern bestmögliche Fortbestandsmöglichkeiten zu gewähren. So gibt es seit vielen Jahren im Sommerswalder Forst eine Zuchtstation zur Verpaarung von Bienenköniginnen. Die Kohnert Buche ist landesweit die am besten angenommene Bienenbelegstelle. Mitte Mai startete sie in die Saison, am Mittwoch, 29. Mai ist sie ab 17 Uhr für Interessierte geöffnet. Philipp Neuberger, Leiter der Station und versierter Imker aus Oranienburg sowie sein Züchterkollege Willi Wollank berichten Tag über ihre Imkertätigkeit und beantworten Fragen. Interessenten sind herzlich eingeladen.

Zucht von Honigbienen

Eine Belegstelle ist ein Aufstellungsort für junge, unbegattete Bienenköniginnen und Drohnen derselben Bienenrasse zur gezielten Zucht von Honigbienen. „Wir wollen auch dieser Saison wieder hochwertiges Zuchtmaterial von Drohnenvölkern und Bienenköniginnen bereitstellen, um eine besonders arbeitsame und friedfertige Biene der Linie Singer/Carnica zu züchten beziehungsweise sie zu erhalten“, so Philipp Neuberger.

Königinnen im Forst Sommerswalde

Auf einer Belegstelle werden in so genannten Begattungskästchen kleine Begattungsvölker mit jeweils rund 1.000 Arbeitsbienen und einer jungen, unbegatteten Bienenkönigin aufgestellt – aber ohne Drohnen. Für eine erfolgreiche Zucht bringen die Imker aus der Region ihre Bienenköniginnen in den Forst Sommerswalde – denn für den Hochzeitsflug der Königinnen müssen genau die Drohnen dieser Linie auf den Paarungsplätzen zur Verfügung stehen. Eine hohe Drohnendichte auf der Belegstelle verkürzt die Flugweite und Flugdauer der Königinnen bei den Paarungsflügen. „Nach zwei bis drei Wochen können wir die Brutwaben kontrollieren und schauen, ob die Begattung funktioniert hat und die Königinnen in Eiablage gegangen sind“, erläutert so Imker Neuberger.

Begattung durch unerwünschte Drohnen

Damit die Begattung nicht durch unerwünschte Drohnen einer anderen Bienenrasse erfolgt, besteht ein Schutzradius von 10 Kilometern um diesen Standort herum – damit liegt die Belegstelle in einem von anderen Honigbienen isolierten Gebiet. Im Verlauf der Zuchtsaison, die jährlich vom 15. Mai bis zum 15. August läuft, dürfen in dieser Schutzzone keine Bienenvölker aufgestellt werden, die nicht der festgelegten Zuchtherkunft entsprechen. Die Grenzen dieses Gebietes ergeben sich aus dem Beschluss des Kreistages vom 12.06.1996.

Karte des Beschlusses des Kreistages aus dem Jahr 1996. Quelle: Landkreis Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel unterstützt die engagierte Züchterarbeit und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die sich im Forst Sommerswalde aufhalten, die Zuchtarbeit durch umsichtiges Verhalten bestmöglich zu unterstützen. Fehlverhalten wird durch den Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz geahndet, der sich auch um die Einhaltung der ordnungsrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Zuchtstation der Kohnert Buche kümmert. Alle Bienenvölker im Schutzbereich sind bei Philipp Neuberger (philipp-neuberger@web.de).

