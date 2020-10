Landkreis schüttet Fördermittel an Oberhaveler Sportvereine aus

Oberhavel

Viel vorgenommen haben sich Oberhavels Sportvereine für die zweite Jahreshälfte. So plant beispielsweise der Hennigsdorfer Ruderclub Oberhavel im Oktober die Teilnahme an der Euro Masters Regatta in München. Der Rugbyverein Oranien Raptors e.V. will mit mehreren Jugendmannschafen am Amber Cup in Danzig teilnehmen. Und der TSV 90 Zehdenick e.V. bereitet sich auf die Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken in Greifswald vor. Diese und viele weitere sportliche Vorhaben in Oberhavel – einige haben auch schon stattgefunden – unterstützt der Landkreis mit Fördermitteln. Insgesamt erhalten 114 Projekte Fördermittel in Höhe von fast 62.000 Euro. Die Zuwendungsbescheide werden in diesem Jahr auf postalischem Wege versandt.

Landrat lobt das Engagement der Vereine

Landrat Ludger Weskamp lobt – gerade angesichts der schwierigen aktuellen Lage – das Engagement der Vereine: „Die zahlreichen eingegangenen Förderanträge zeigen, dass unsere Vereine in ihrem ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwesen in Oberhavel auch während der Coronapandemie nicht nachlassen. Das ist nicht selbstverständlich und verdient Respekt und Anerkennung. Dabei wollen wir es als Landkreis aber nicht belassen und unterstützen unsere Sportvereine in Oberhavel daher auch in diesem Jahr finanziell. Wir hoffen, dass nun ganz viele der beantragten Projekte auch in die Tat umgesetzt werden können.“

Die Auszahlung der Fördermittel basiert auf der Sportförderrichtlinie und erfolgt jährlich in zwei Ausschüttungen. Für die Projektförderung stehen jedes Jahr insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus stellte der Landkreis weitere 150.000 Euro jährlich für die Kinder- und Jugendförderung bereit. Für die zweite Jahreshälfte waren in der Kreisverwaltung bis zum Ende der Antragsfrist am 31. Juli 2020 insgesamt 125 Projektförderanträge eingegangen. Davon wurden aufgrund der Coronalage sechs Projektförderanträge zurückgezogen. Fünf Anträge haben sich als nicht förderfähig erwiesen.

Der Rugbyverein Oranien Raptors e.V. will mit mehreren Jugendmannschafen am Amber Cup in Danzig teilnehmen. Quelle: RC Oranienburg Raptors

Insgesamt werden damit 46 Vereine mit Fördermitteln in Höhe von fast 47.000 Euro unterstützt. „Alle Förderbescheide enthalten aufgrund der in diesem Jahr noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel jeweils 100 Prozent der beantragten Fördersummen“, erklärt Matthias Rink, Dezernent für Service, Finanzen und Ordnung. „Auch die Restmittel verfallen nicht. Sie werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. So können wir unsere Sportvereine in Oberhavel im Jahr 2021 mit zusätzlichen Projektfördermitteln unterstützen.“

Der Hennigsdorfer Ruderclub Oberhavel plant im Oktober die Teilnahme an der Euro Masters Regatta in München. Quelle: Hajo Eckert

Für das erste Halbjahr 2020 fand bereits im Mai eine erste Auszahlungsrunde statt. Von mehr als 230 eingegangenen Anträgen hatten die Vereine aufgrund der Coronapandemie und dem damit verbundenen eingeschränkten Trainings- und Wettkampfbetrieb 137 Anträge zurückgezogen. An 27 Vereine konnte für 54 Projektförderanträge eine Zuwendung von insgesamt rund 12.500 Euro ausgezahlt werden. Von den verbliebenen 37 Projektförderanträgen konnten nunmehr acht Projekte durchgeführt werden, für die jetzt ebenfalls Fördermittel ausgereicht werden konnten. Diese belaufen sich auf knapp 1.600 Euro. 16 Projektförderanträge wurden abschließend zurückgezogen und 13 auf das zweite Halbjahr 2020 verschoben.

Projektanträge für das erste Halbjahr 2021 können bis zum 31.01.2021 eingereicht werden, Anträge für die Kinder- und Jugendförderung müssen den Landkreis bis zum 01.03.2021 erreicht haben. Nähere Informationen erhalten Vereine beim Landkreis Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 601-5687. Die Formulare sind erhältlich unter: www.oberhavel.de/sportförderung.

