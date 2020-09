Landkreis und Stadt Oranienburg gut mit Masken versorgt

Oberhavel

Am MAZ-Sorgentelefon meldete sich Bert Schanner. Der 56-jährige Germendorfer betreibt den Internet-Shop „Haus und Werkstatt 24“ und hat nach eigenen Angaben größere Mengen an Schutzmasken vorrätig, die er gerne „zum Selbstkostenpreis“ an die Stadt oder den Landkreis abgeben möchte. Es handele sich um 100 000 Stück einfache Masken und 50 000 Stück FFP2-Masken. Sein Schreiben vom 4. August sei allerdings bislang unbeantwortet geblieben, meldet er sich verwundert bei der MAZ. Ist der Engpass überwunden, sodass derartige Angebote nicht mehr genutzt werden müssen? Diese Frage gaben wir an die Pressestellen von Stadt und Kreis weiter.

„Wir bekommen nahezu wöchentlich entsprechende Angebote von verschiedensten Firmen und Personen“, antwortet Eike-Kristin Fehlauer namens der Stadt und versichert: „Wir sind aktuell gut aufgestellt und mit ausreichend Masken versorgt.“

„Verfügbarkeit auf dem Weltmarkt stabilisiert“

Ähnlich die Reaktion von Pressesprecherin Ivonne Pelz aus der Kreisverwaltung: „Der Landkreis verfügt aktuell über einen ausreichend hohen Bestand an Schutzmaterialien.“ Bereits während des Lockdowns habe der Landkreis umfangreiche Bestellungen an Schutzmaterialien getätigt und diese aufgrund der Notlage auch externen Einrichtungen wie den Oberhavel Kliniken oder Pflegediensten zur Verfügung gestellt. Hinzu kamen Lieferungen über das Land Brandenburg. „Inzwischen hat sich die Verfügbarkeit von Schutzmaterialien auf dem Weltmarkt wieder stabilisiert. Die Oberhavel Kliniken ordern insofern wie gewohnt eigene Schutzausrüstung“, so Ivonne Pelz. In den Schulen sorge der Landkreis für Desinfektionsmittel, das derzeit in hohem Bestand vorhanden ist. Zudem hat der Landkreis den Schulen einige MNS-„Notfallpakete“ zur Verfügung gestellt. Auch wenn an den Landkreis weiterhin zahlreiche Angebote für den Erwerb von Schutzmaterialien herangetragen werden, „ist der Bedarf an solcher Ausrüstung aktuell gedeckt“, versichert Ivonne Pelz.

Von Helge Treichel