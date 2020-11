Landkreis zieht Bilanz: Neue Blitzer sorgen für mehr Sicherheit – Weitere könnten folgen

Velten/ Nassenheide

Die Veltener Kreuzung an der L20 gilt seit Jahren als Unfallschwerpunkt, allein 2019 gab es hier acht Verkehrsunfälle. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hat die Kreisverwaltung deshalb vor knapp einem Jahr einen stationären Blitzer installieren lassen, der sowohl die Geschwindigkeit überwacht als auch Rotlichtsünder erwischt. Ein weiterer Blitzer wurde in Nassenheide aufgebaut, der misst ausschließlich Geschwindigkeiten.

Rund 150 000 Euro hatte der Kreis in das Projekt investiert. Gut angelegtes Geld, wie die Verwaltung nach einem knappen Jahr jetzt bilanziert. „Die Aufstellung der Anlagen zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung wertet der Landkreis als Erfolg. Die Maßnahme hat erheblich zur Verkehrssicherheit an beiden Standorten beigetragen. Die Maßnahme wird daher auch durch die Verkehrsunfallkommission aktiv und positiv begleitet“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf MAZ-Anfrage.

Die Zahl der Verstöße ging zurück

Am Standort Velten habe sich die zuvor erhebliche Unfalllage deutlich entspannt. Der Anteil der Verstöße gegen die geltenden Verkehrsregeln – also Ampelverstöße sowie zu schnelles Fahren – liege hier nur noch bei rund 0,4 Prozent. „Noch geringer ist der Anteil der Geschwindigkeitsverstöße am Standort in Nassenheide, wo nur rund 0,3 Prozent der Kraftfahrer mit einem Buß- oder Verwarngeld belegt werden müssen“, erklärt Matthias Rink, Dezernent für Service, Finanzen und Ordnung.

Die Verkehrsteilnehmer würden sich also weitestgehend an die geltenden Bestimmungen halten, Unfälle könnten dadurch vermieden werden. Weitere Maßnahmen der Verkehrsunfallkommission seien an den Standorten daher nicht erforderlich. Von der Pressestelle der Polizei heißt es, nach acht Unfällen an der Veltener Kreuzung im Jahr 2019 gebe es bislang sechs. „Die Datenlage ist aber noch zu vage, um darüber Aussagen zu treffen“, so Sprecherin Ariane Feierbach.

Auch die Bürgermeister sehen positive Effekte

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner ist davon überzeugt, dass der Blitzer einen Effekt hat. „Ich fahre ja auch oft dort über die Kreuzung. Die Leute fahren jetzt sehr bedacht ran, weil sie wissen, dass dort ein Blitzer steht“, erklärt die Bürgermeisterin. Sie sehe nicht mehr, dass Leute kurz vor Rot noch schnell herüberhuschen. Ines Hübner könne sich vorstellen, dass Geschwindigkeiten auch in anderen Straßen der Ofenstadt regelmäßig überwacht würden – etwa in der Bötzower Straße oder der Bergstraße, wo trotz Dialogdisplay immer wieder „sehr zügig“ gefahren werde.

Bernd-Christian Schneck glaubt, dass der Blitzer in Nassenheide dazu beigetragen hat, dass in diesem Ortsteil des Löwenberger Landes jetzt nicht mehr so oft wie früher gerast wird. Allerdings gibt der Bürgermeister auch zu bedenken, dass in dem Ort aufgrund von Bauarbeiten auf der B 96 und damit verbundener Sperrungen und Umleitungen in den letzten Wochen ohnehin nicht übermäßig schnell gefahren werden konnte, weil es oft zu Staus gekommen sei. Inzwischen wüssten zudem viele Leute, dass dort seit einem Jahr ein stationärer Blitzer steht und würden deshalb auf die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs achten. Und der Verwaltungschef macht auch keinen Hehl daraus, dass er stolz ist, in Nassenheide bislang noch nicht geblitzt worden zu sein.

Weitere Blitzer könnten folgen

Und es könnten demnächst im Rahmen des Projektes noch mehr stationäre Blitzer im Landkreis aufgestellt werden. „Aufgrund der positiven Erfahrungen wird der Landkreis vorschlagen, im kommenden Jahr an zwei weiteren Unfallhäufungsstellen stationäre Messanlagen zu installieren“, erklärt der zuständige Dezernent Matthias Rink. Eine Priorisierung möglicher Standorte sei bereits erfolgt, dazu gibt es ein internes Arbeitspapier der Kreisverwaltung. Die endgültige Entscheidung dazu sei aber abhängig vom Beschluss des Kreishaushaltes, der dem Kreistag obliegt. Rink hofft auf Zustimmung. „Die Kreisverwaltung erhofft sich davon, die Verkehrssicherheit im Landkreis Oberhavel weiter zu verbessern.“

Von Marco Paetzel und Bert Wittke