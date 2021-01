Landrat Ludger Weskamp: „2020 ist kein verlorenes Jahr“

Oberhavel

Ob Familie, Hobby oder Beruf – der Alltag habe sich völlig verändert. Schuld sei ein unscheinbares Virus, bilanziert Landrat Ludger Weskamp ( SPD) in seinem Grußwort zum Jahreswechsel. Ihn persönlich lasse 2020 daher demütig und dankbar zurückblicken. Dankbar gegenüber den vielen Menschen, die engagiert, umsichtig und verantwortungsvoll mit dem Virus und seinen Auswirkungen umgegangen sind. Als es darauf ankam, habe Oberhavel Stärke, Zusammenhalt und Rücksicht bewiesen. Den Oberhavelern komme zugute, „dass der Landkreis für Krisensituationen gut gerüstet ist“. Das gelte auch für die kreiseigenen Unternehmen wie die Oberhavel Kliniken, die AWU oder die OVG. Trotz der pandemiebedingten zusätzlichen Ausgaben bleibe die Haushaltslage stabil.

„Einen ordentlichen Schritt vorangekommen“

2020 sei der Landkreis einen ordentlichen Schritt vorangekommen – besonders bei den Investitionen in eine moderne und leistungsstarke Bildungslandschaft. Ein Schwerpunkt im Jahr 2020 sei zudem die digitale Ausstattung der Schulen gewesen. Weskamp: „Dank des Digitalpakts werden wir ab 2021 noch mehr investieren können.“

51 Millionen Euro für den Lebensunterhalt

Soziale Unterstützung habe der Landkreis 2020 auch an anderer Stelle geleistet: Mehr als 11 000 Menschen seien bis September Leistungsbezüge von insgesamt mehr als 51 Millionen Euro für den Lebensunterhalt zugute gekommen. Für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt seien im gleichen Zeitraum knapp 6,8 Millionen Euro aufgewendet worden. Zudem bleibe es eine vordere Aufgabe, die Infrastruktur weiter zu stärken. Beispiele seien der Neubau der Rettungswache in Hennigsdorf und die Reaktivierung der Heidekrautbahn auf der stillgelegten Strecke zwischen Wensickendorf und Liebenwalde sowie das neue Technik- und Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz ( TAZ). 2021 würden der Neubau der Rettungswache in Schönfließ beginnen und die Arbeiten in Vorbereitung des Businessparks III in Velten vorankommen. Allein für den Straßen- und Wegebau im Landkreis stünden 5,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Möglichst geringe Einschränkungen

Weskamp ging zudem auf das kreisliche Engagement in den Bereichen Umweltschutz und Kultur ein. Und er dankte allen ehrenamtlich Tätigen für ihr Engagement. 2020 sei „kein verlorenes Jahr“ und habe „den Blick für das Wesentliche geöffnet“. Der Landrat versichert: „Wir werden alles dafür tun, dass die Einschränkungen für Oberhavel so gering wie möglich bleiben und die angekündigten Impfungen alsbald realisiert werden können.“

